成立半世紀情誼再相聚　台南長中橄欖球校友聯誼賽開打

▲台南市長榮中學體育班校友，在母校與橄欖球學弟們來場象徵著薪火相傳的友誼賽，重燃寶刀未老的學長們的橄欖球魂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「成立半世紀，情誼再相聚」，創下多項體壇佳績的台南市長榮中學體育班，在第1屆體育班校友的號召下，在長榮中學舉辦了一場溫馨的橄欖球校友聯誼賽，這一支平均年齡65歲的橄欖球隊，在50年前可是全國叱吒風雲的隊伍，曾榮獲第20屆全國高中組冠軍，亦在當年的「秋茂杯」打敗各大橄欖球名校，榮獲全國第4名。

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這些體育班老同學們，為了感謝母校師長的栽培及導師黃燦華先生的無私教誨，返回母校和學弟妹們分享這個體育班的故事，藉以傳承體育班精神之美。校友表示：「我們的故事，雖然未及於佐國功勳，其不能至於至善，然同學之心嚮往之，每位體育班同學都盡可能各自活得精采，回顧人生，保有此一壯行的歷史，回憶往事，吾等當舉杯同賀，不意快哉！」。

導師黃燦華表示，當初是一群皮膚黝黑的小夥子，如今這群戰友皆已白髮斑斑，但那股對長榮中學的熱情卻不曾退散。8月15日下午在黃燦華老師的帶領下與長榮中學橄欖球學弟們來場象徵著薪火相傳的友誼賽，整場比賽充滿回憶與感恩，寶刀未老的學長們成為學弟妹們心中的英雄。

長榮中學代理校長許德勝表示，創校135年的長榮中學，畢業校友皆為各界菁英，秉持著長榮校訓「虔誠、勤奮、榮譽、服務」的精神，對整個國家社會貢獻所學，對畢業之學弟妹的提攜更不遺餘力，不論是已畢業或在校的長榮人，皆以身為這個大家庭的一份子為榮。也藉由此次活動，希望能夠喚起大家的熱情，使這份長榮精神能夠屹立不搖，永遠的傳承下去。許德勝強調，這段日子長榮中學面對許多考驗及風雨，但也絕對不會動搖所有長榮人的那份堅持，希望各位一同加入這個大家庭。

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