台南好生活台南呷頭路就博會善化登場　黃偉哲：宜居城市要讓台南更好！

▲台南市長黃偉哲，出席「台南好生活、台南呷頭路」part2就業博覽會，為前來求職的民眾鼓勵應援，吸引上千位求職者前往。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，15日出席台南市勞工局與南科管理局合作，在善化區文康育樂中心舉辦的第2場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」part2就業博覽會，為前來求職的民眾鼓勵應援，本場邀集服務業、傳產業、科技業等共73家廠商釋出6653個工作機會，吸引上千位求職者前往，初步媒合率達56％。





黃偉哲市長表示，雖然許多商業經濟活動在今年受到新冠肺炎疫情的影響，但台南市到目前為止的失業率為全台最低、六都最低，也低於勞動部的全國平均失業率的水準，由此可知，台南的就業市場表現仍保持相對平穩。同時，根據最近一份民調顯示，有將近40％北漂工作的年輕族群願意移居台南，對於向來被視為慢活古都的台南是一大鼓舞，顯見台南的確具有相當適合工作生活的環境與潛力。



黃偉哲說，隨著護國神山－台積電在南科的五奈米、三奈米投產和設廠，以及陸陸續續有許多工業區的開發、企業的設立，台南市政府有信心提供更多、更優質的工作機會吸引人才返鄉或移居，有一份安穩的工作才能有安定的生活，有安定的生活才有辦法帶動消費。



因此，正如文學大師葉石濤筆下所言：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。在過去歷任的市長努力之下，台南距離宜居城市的願景已經愈來愈近，身為現任市長的黃偉哲自我期許，要把台南這座城市營造得更美好，讓市民朋友的生活過得更好。





勞工局表示，今天就博會現場提供履歷健檢、面試模擬、CPAS職涯諮詢、免費美髮、求職顧健康等多項貼心服務，也結合在地商圈提供多樣好康求職禮；本次就業博覽會不僅建構實體現場面試平台，也提供台灣穗高、家登精密、宏遠興業等廠商共67個職缺設置線上徵才專區，提供遠距面試機會，歡迎外縣市求職者一起來台南打拼，同時也呼籲廠商要提供優質的勞動條件，吸引好人才一起打拼，才能創造產值、永續經營。





今天出席就博會的貴賓有科技部南部科學園區管理局副局長鄭秀絨、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心主任黃豑頡、立法委員郭國文、市議員林志展、台南市總工會理事長吳勝雄、台南市職業工會總工會理事長黃江福等多位貴賓到場為求職者加油打氣，藉由與黃偉哲市長一同進行台南意象圖卡的啟動儀式，象徵城市發展迅速，產業進駐，帶動經濟發展及工作機會，也祝福在場每位求職者能夠求職順利、就業成功。

►新垣結衣最愛的保養品特價了