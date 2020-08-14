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台南交大致遠樓啟用產學合作新里程　蔡英文總統、黃偉哲盼產學共創台南榮景

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▲國立交通大學在台南校區舉行「致遠樓」落成程啟用典禮暨產學共創聯盟大會，總統蔡英文，在台南市長黃偉哲等人陪同下，參與啟用盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立交通大學在台南校區舉行「致遠樓」落成程啟用典禮暨產學共創聯盟大會，總統蔡英文，在台南市長黃偉哲等人陪同下，參與啟用盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立交通大學14日在台南校區舉行「致遠樓」落成程啟用典禮暨產學共創聯盟大會，總統蔡英文，在台南市長黃偉哲、教育部長潘文忠、宏碁創辦人兼致遠基金會董事長施振榮、交大代理校長陳信宏、交大校友總會理事長郝挺等人陪同參與盛會，聁盼產學研共創台南榮景。

台南市黃偉哲表示，致遠樓落成讓人見證了高效率，這是交大人厲害的地方，台南市政府也在行政流程上全力配合，致遠樓的啟用將讓交大台南校區更上一層樓，不僅是造福學子，也讓地方的產業、學界做最好的連結，帶動產業升級與沙崙綠能智慧園區的應用，朝更好的方向發展。

▲國立交通大學在台南校區舉行「致遠樓」落成程啟用典禮暨產學共創聯盟大會，總統蔡英文，在台南市長黃偉哲等人陪同下，參與啟用盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總統蔡英文表示，致遠樓的啟用是一個很重要的里程碑，代表企業對於產業發展、研發、創新的投入，唯有在這樣的精神下，政府各項施政的理念才能夠一一實現；也期盼沙崙科學園區未來變成南部產業研發的重鎮，也是台灣走向未來新世代產業一個最重要的起點，大家一起努力邁向成功，讓台灣人感到希望、驕傲。

交大台南分部係以產學研合作為核心價值，借鏡德國高等教育的經驗，定位為具有招生及教學功能的研究機構，交大校友施振榮等人也師法史丹福研究機構（Stanford Research Institute, SRI），發起成立致遠基金會，以期建構一個專業網絡型的產學研平台，其策略在於產業先發，學研同行，以達到產學研同行致遠的目標。

▲國立交通大學在台南校區舉行「致遠樓」落成程啟用典禮暨產學共創聯盟大會，總統蔡英文，在台南市長黃偉哲等人陪同下，參與啟用盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

施振榮表示，為提升台灣的全球競爭力，促進經濟的發展，產業升級轉型及培育人才為當務之急，產學共創新機制是最具彈性及快速回應新挑戰的做法，在有限的市場和資源下，不只產業要轉型升級，學術也需要轉型升級，不能侷限於自我研究領域，應擴大到對人類社會有所貢獻，共同建立一個有相互共創價值、生生不息的新機制。

落成啟用的交大致遠樓建築基地1.2公頃，是一幢地上5層樓的RC造建築物，樓地板面積約6980坪，建造經費7.2億元，並未花費校務基金及公務預算，而是開創產學合作的創新模式，由進駐企業聯合出資參與籌建。


致遠樓是產學共創中心及學院的基地，也是企業聯合育成、研發及設計中心，期望學院與進駐企業形成一個科技學者社區，發展出緊密的產學多邊伙伴關係。進駐致遠樓的9家在地企業和9家校友企業成立產學共創聯盟，在專業網絡型的產學共創平台上，產學協同研發及培育人才。

▲國立交通大學在台南校區舉行「致遠樓」落成程啟用典禮暨產學共創聯盟大會，總統蔡英文，在台南市長黃偉哲等人陪同下，參與啟用盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

進駐企業代表直得科技董事長陳麗芬表示，產學合作是高等教育與科技文明進步的階梯，產學合作共創價值讓高等教育與科技文明的未來充滿希望，藉由此次的致遠樓啟用典禮暨產學共創聯盟大會，期待在地企業、校友企業進駐致遠樓，能與交大師生攜手並進，群策群力，共同達成產學研三贏的目標。

今日啟用典禮及產學共創聯盟大會，包括行政院秘書長李孟諺、交大前校長郭南宏、鄧啟福、張懋中與直得科技董事長陳麗芬等進駐企業代表及立委王定宇、郭國文、陳亭妃、賴惠員和議長郭信良與市議員郭鴻儀、沈震東、李宗翰等各界貴賓皆親自到場祝賀，共同見證交大台南分部未來攜手沙崙智慧綠能科學城在產學研共進的新里程碑。

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