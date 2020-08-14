總統蔡英文贈匾予保西代天府　黃偉哲陪同上香祈福

▲總統蔡英文14日親臨台南市歸仁區保西代天府，贈匾額「澤溥群生」予保西代天府，希望代天府三王爺與諸位陪祀神明持續保祐台灣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文14日親臨台南市歸仁區保西代天府，贈匾額「澤溥群生」予保西代天府，希望代天府三王爺與諸位陪祀神明持續保祐台灣，內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲，與蔡總統一同參拜，祈求國泰民安、風調雨順，更與在地鄉親相見歡。

台南保西代天府一早就聚集了不少鄉親，總統蔡英文感謝歸仁鄉親天氣炎熱仍熱情迎接，特別增加合照時間與鄉親合影，台南市長黃偉哲提醒熱情鄉親，記得戴口罩、拱手不握手、保持社交距離；台南在地立法委員王定宇、陳亭妃、郭國文、賴惠員，以及台南市議會議長郭信良、議員郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣、許又仁等人皆隨行陪同，展現台南人好客熱情的精神。

保西代天府創建於明鄭時期，清康熙元年（西元1662年）名為大人廟，於台灣光復後，改名為代天府，直到民國84年因廟宇重建再改為現在的保西代天府，奉祀朱、池、李三老爺，廟地占地1,389坪，建地307坪，建築雖簡樸但寬敞宏偉，在當時是舊台灣縣寺廟中規模最大，故清康熙25年（西元1686年）編制之福建通志卷十一祀典二載道「大人廟在台灣縣治保大里乃代天巡狩之神」，清康熙三十三年（西元1694年）編纂之台灣府志卷六稱大人廟「在台灣縣保大里，其神聰明正直，亦是代天巡狩之神」。

►快用「靈芝精華」餵飽你的臉