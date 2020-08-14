國際慰安婦紀念日　台南慰安婦紀念園區追思為阿嬤討公道

▲台南市慰安婦人權平等促進協會，在「慰安婦紀念園區」舉辦紀念追思會，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、赤嵌文教基金會董事長謝龍介等人追思與悼念「慰安婦」受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年8月14日是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會，14日上午於「慰安婦紀念園區」舉辦紀念追思會，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、赤嵌文教基金會董事長謝龍介、市議員、台南市政府劉淑惠參議，與民進黨台南市黨部主任及南市婦權團體領袖，眾人齊聚追思悼念二戰中的「慰安婦」受害者。

馬英九致詞時說，今年是第3次來台南參加追思會，慰安婦歷史的關注是一個世界性的運動，性奴隸到現在仍然在發生，對婦女的犯罪並沒有停止，要防止類似的事件不斷的重演，但是現在的政府在課綱裡不提慰安婦或簡略提過，淡化台灣人抗日的史實，我們絕對不能讓正確的慰安婦歷史被湮滅掉，面對歷史就事論事，是非分明，面對受難者將心比心，療傷止痛。

馬英九說，蔡英文總統在《轉型正義條例》通過後，均未曾對慰安婦議題正式表態，不願意得罪日本，蔡英文總統貴為女性總統，應該比我們更關心女性權益，當選後卻主動跳過曾經對慰安婦阿嬤的承諾，蔡總統在8月月初監察院人權委員會中也表達要調查人權侵害事件，要保障我們國人的人權，但卻未提慰安婦的保障，希望未來課綱要將慰安婦的歷史正確的保留，這些努力不能停止，雖然阿嬤們逐漸凋零，但我們要繼續為世界所有的慰安婦及遭受到凌虐或不公平的婦女來發聲，更是為了所有人權來努力。

國民黨主席江啟臣表示，慰安婦阿嬤的痛不是只有個人，而是國族的傷痛，這樣的歷史是因為戰爭，除了追思以外，也是要記取戰爭的無情，更珍惜和平的可貴。一直等不到日本政府的道歉，他們在對我們及韓國卻有不同的待遇，只有誠摯的道歉才能讓這段殘酷的歷史被原諒。

江啟臣呼籲不分朝野、不論黨派，對我國歷史的教育不該被扭曲甚至掩蓋，更不應該去批判過去戰爭當中被壓迫的受害者，我們應該成為慰安婦阿嬤們最堅強的後盾，爭取該有的正義，還原歷史的真相，並教育下一代戰爭的無情與殘酷，和平的難能可貴。這也是人類共同的學習，不再犯錯。

台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸表示，慰安婦的歷史不該被遺忘，它們需要銘記，也需要讓新一代的人們來了解，台灣與日本的關係密切，日本與臺灣當今執政者反而忽略慰安婦當事人所受到的不公平待遇，顯示社會對性別平等的認知還是有很大的差距，敦促政府積極面對慰安婦問題。

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