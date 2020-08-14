李登輝「最後巡禮」繞總統府一周　蔡英文：民主台灣由我們繼續守護

▲故總統李登輝移靈車隊繞行總統府一周作最後巡禮。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

故總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，其家屬14日清晨6時40分將李登輝遺體自北榮懷恩堂移靈至濟南教會進行安息禮拜儀式，結束後隨車隊繞行總統府一周，當作「最後巡禮」，並由總統府秘書長李大維率文武百官於府前廣場致意。對此，總統蔡英文在臉書表示，「謝謝李前總統，民主台灣，就由我們繼續守護」。

蔡英文表示，「李登輝前總統的移靈車隊，今天上午在完成入殮火化禮拜後，繞行總統府一周。總統府、國安會的同仁，以及憲兵的弟兄姊妹，也在府前向李前總統致上最深的敬意。謝謝李前總統，民主台灣，就由我們繼續守護」。

結束完巡禮後，李登輝遺體運往台北第二殯儀館火化。經過近2小時候，由孫女李坤儀捧骨灰，神情哀傷啟程返翠山莊暫厝。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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