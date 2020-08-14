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才剛入睡…台南妹驚覺「胸部癢癢」！張眼見「媽男友」抿嘴舔舌　她嚇傻崩潰

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▲煩惱,生氣,痛苦,崩潰,煩躁。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台南女子睡夢中驚覺有人舔她胸部，張眼竟驚見媽媽男友趴在胸前，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台南報導

台南女子小花（化名）因罹病需要靠安眠藥助眠，某日她因與男友吵架，心情低落，於是找了媽媽的男友阿源（化名）聊天，結束後，她便服下安眠藥準備睡覺，孰料，卻被阿源趁機掀開衣服，並親吻臉頰及舔她左乳。小花睡夢中醒來，驚見阿源趴在她胸前，氣得一狀告上法院。法官審理後，依法判阿源2年徒刑。

判決書指出，阿源為小花媽媽的男友，因此與小花也相當熟識，知道小花因有精神障礙而服用助眠藥物。2018年5月23日，小花因與男友吵架而心情低落，於是想找人聊天，而其媽媽建議她可以找阿源聊聊。

事發當天，小花跟阿源聊了整個晚上，直到凌晨1時40分左右，小花跟阿源說，「我要吃安眠藥了」，而大約3、40分鐘後，小花陷入沉睡，沒想到卻突然感覺到胸前怪怪的，沒想到張眼一看，就見到阿源趴在她胸口舔她左乳，她嚇得立刻將阿源推開趕走，隨後也報警處理。

法院審理時，阿源矢口否認犯行，還辯稱，是小花自己掀開上衣，還將胸部放在他臉上，且問他要不要性交易等，但被小花打臉，且阿源前後供詞不一，法官因此不採信其說法，並依乘機猥褻罪判阿源2年徒刑。全案可上訴。

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