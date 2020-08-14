台南戮力建置AED安心場所　黃偉哲號召更多業者投入「安心場所認證」

▲台南市長黃偉哲，藉由公開表揚倡導此有義意善舉，鼓勵及號召更多業者響應與支持投入「AED安心場所認證」，攜手建構樂活宜居、幸福有感、健康安全優質城市環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在永華市政中心舉行「即刻救援、好安心」AED安心場所授證表揚活動，市長黃偉哲感謝歷年來共襄盛舉熱衷支持公共場所設置AED政策的民間愛心單位及熱心公益慈善人士，默默行善捐贈簡易好操作的AED緊急救命設備，讓AED在社區內，能發揮「即刻救援」的功能，降低生命瞬間殞逝不幸事件的發生。

台南市長黃偉哲表示，台灣每年心血管疾病還是占十大死因的第二，因為心臟病或是因為其他緊急心血管疾病猝死的不少，但是能夠在場所設置自動體外心臟電擊器，可以拯救很多人命，台南市從過去賴清德前市長，到李孟諺前市長，一直到黃偉哲，一直都在努力推動建置這個政策。

黃偉哲說，根據統計台南市2019年3月至2020年7月期間，認證審核通過112家機構，這不只是買一台AED而已，它還需要這個工作場所70％以上的人都受過CPR訓練，所以不僅要有人會用器材，而且器材也要處在堪用的狀態。

黃偉哲很感謝各單位、各機關配合，不論是公立的、民間的機關，都能為員工或者是消費者、市民的安全著想，台南市政府一定會持續深化、持續推廣，也繼續推動這個AED安心認證場所的建置。

近年來，國人心肌梗塞發生率快速上升，患者也有年輕化的趨勢，2019年衛生福利部統計公告的十大死因排序第二名即為心臟疾病，有超過半數以上的急性心肌梗塞患者來不及送醫即死亡，面對這個隱形殺手，民眾千萬不能輕忽；「心因性猝死」發生突然，往往讓親友家屬措手不及，加上缺乏急救知識，錯失4分鐘黃金搶救期，除造成生命損失也挾帶不少家庭破碎，國內心臟科醫師聯署籲請政府建立全國「心因性猝死資料庫登錄」系統，同時強化民眾對心因性猝死的認知，推廣自動體外心臟電擊器（AED）急救器材再加上CPR施做的使用教育，希望有助挽救更多患者性命。

台南市目前每10萬人口設置AED台數67.3台，已超越澳洲（AED設置每10萬人口台數44.5台）等先進國家，AED的拓佈地點除了學校、交通要衝外（指台鐵、高鐵、機場、港口遊客中心、國道休息站等），在大型購物及休閒場所、影城視聽場所、住宿、大型溫泉…等人潮聚集處，(即中央規範的八大類公共場所)都會有AED的建置；為致力推動AED普及化的使用認知，更結合智慧手機「全民急救AED」APP免費下載，讓CPR＋AED更貼近民眾需求，保障國人的生命安全。

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