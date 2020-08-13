檢疫港女落跑畫面曝！「大半夜要喝粥吃燙青菜、還會放風」彰化防疫旅館大吐苦水

▲返台港女入住房間凌亂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

關姓港女抱怨彰化防疫旅館沒窗戶沒WIFI從旅館開溜，搭小黃到台北地院向法官要求提審，旅館業者對此說，還真是第一次遇到這麼盧的客人、嫌伙食太油、喊沒窗戶沒呼吸，天天打開房門自己到窗外放風，如今人也跑了，旅館費用還要我們去跟政府要，這樣的旅客行為真的很要不得，落跑畫面也跟著曝光。

▲防疫便當。（圖／防疫旅館業者提供）

旅館業者說，真的很令人生氣，一天1300元的住宿費用，每天還供應她吃3餐，關女卻嫌東嫌西，還要他們半夜三更為她買粥、燙青菜，這些都還能忍受，最傷腦筋的就是從6日入住後，就不管自己正在居家檢疫，還在廊道間到處走到處晃，甚至數度到大廳倒水、還開落地窗到外面吹風，怎麼勸都勸不聽。

▲返台港女大步進入旅館電梯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這家商旅從開業經營到現在，幾乎天天被訂滿房位，間間房都有WIFI網路、甚至網路評比也是很優，關女入住居檢樓層也間間客滿，因此當關女要求換房時，也只能跟她說，很抱歉，真的要排隊。

關女荒腔走板的荒誕行徑，旅館業者也是第一次看到，一直到11日關女又因為屢勸不聽，業者通報衛生局後，她知道這下真的要被處罰，索性在12日凌晨背著背包，留下2皮箱的行李，跟凌亂不堪的房間，大步的走出防疫旅館直衝台北地方法院。





▲返台港女衝台北地院。（圖／防疫旅館業者提供）

據了解關姓港女持中華民國身分證入住，原來她是香港人嫁到台灣，但她不是彰化人卻選擇進入彰化居家檢疫，要在彰化定居，事後商旅業者得知關女被罰款20萬元後，更感謝政府對旅館防疫上的努力。

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