　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

檢疫港女落跑畫面曝！「大半夜要喝粥吃燙青菜、還會放風」彰化防疫旅館大吐苦水

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲返台港女大步走出防疫旅館。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲返台港女入住房間凌亂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

關姓港女抱怨彰化防疫旅館沒窗戶沒WIFI從旅館開溜，搭小黃到台北地院向法官要求提審，旅館業者對此說，還真是第一次遇到這麼盧的客人、嫌伙食太油、喊沒窗戶沒呼吸，天天打開房門自己到窗外放風，如今人也跑了，旅館費用還要我們去跟政府要，這樣的旅客行為真的很要不得，落跑畫面也跟著曝光。

▲防疫便當有90元。（圖／防疫旅館業者提供）

▲防疫便當。（圖／防疫旅館業者提供）

旅館業者說，真的很令人生氣，一天1300元的住宿費用，每天還供應她吃3餐，關女卻嫌東嫌西，還要他們半夜三更為她買粥、燙青菜，這些都還能忍受，最傷腦筋的就是從6日入住後，就不管自己正在居家檢疫，還在廊道間到處走到處晃，甚至數度到大廳倒水、還開落地窗到外面吹風，怎麼勸都勸不聽。

▲返台港女大步走出防疫旅館。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲返台港女大步進入旅館電梯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這家商旅從開業經營到現在，幾乎天天被訂滿房位，間間房都有WIFI網路、甚至網路評比也是很優，關女入住居檢樓層也間間客滿，因此當關女要求換房時，也只能跟她說，很抱歉，真的要排隊。

關女荒腔走板的荒誕行徑，旅館業者也是第一次看到，一直到11日關女又因為屢勸不聽，業者通報衛生局後，她知道這下真的要被處罰，索性在12日凌晨背著背包，留下2皮箱的行李，跟凌亂不堪的房間，大步的走出防疫旅館直衝台北地方法院。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲返台港女衝台北地院。（圖／防疫旅館業者提供）

據了解關姓港女持中華民國身分證入住，原來她是香港人嫁到台灣，但她不是彰化人卻選擇進入彰化居家檢疫，要在彰化定居，事後商旅業者得知關女被罰款20萬元後，更感謝政府對旅館防疫上的努力。

新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
首次！大阪車站旁挖出「1500具人骨」　身分揭曉
恐怖磚造屋！「前後任房客」接連死亡飄屍臭...鄰嚇呆毛骨悚然
半年約砲50女！他下體流黃綠膿汁...「身中雙鏢」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

第1屆「南台灣大餅節」台南登場　黃偉哲親臨感謝

檢疫港女落跑畫面曝！「大半夜要喝粥吃燙青菜、還會放風」彰化防疫旅館大吐苦水

台南全國首創「AI登革熱防疫平台」　黃偉哲：打造科技防疫健康智慧城市

兩大超商機警通報阻詐　安南警長親頒感謝狀感謝表揚

股票損失補償「塔位」變賣先付105萬手續費　行員識破報警及時攔阻

2020桃園國際插畫大展　15國家102件作品注「疫」未來！

首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場　重量級DT668蒸汽火車王亮相

桃園景福宮首辦傳統成年禮活動　老廟創新作風接地氣

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

台北101驚見稀客站81樓外牆！「保育類遊隼」伸懶腰光顧3小時　

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

第1屆「南台灣大餅節」台南登場　黃偉哲親臨感謝

檢疫港女落跑畫面曝！「大半夜要喝粥吃燙青菜、還會放風」彰化防疫旅館大吐苦水

台南全國首創「AI登革熱防疫平台」　黃偉哲：打造科技防疫健康智慧城市

兩大超商機警通報阻詐　安南警長親頒感謝狀感謝表揚

股票損失補償「塔位」變賣先付105萬手續費　行員識破報警及時攔阻

2020桃園國際插畫大展　15國家102件作品注「疫」未來！

首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場　重量級DT668蒸汽火車王亮相

桃園景福宮首辦傳統成年禮活動　老廟創新作風接地氣

復興空難逃死！小黃司機求償敗訴成「廢人」　悲慘遭遇曝光：親友急了

當正職拚業績！檢舉達人一年賺走「80萬獎金」　超狂成果曝光

《天之驕女》連體嬰姊姊談戀愛　妹妹近距離看「告白KISS」氣炸了

ETF漲勢暫歇！柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

中職／老將潘武雄代打致勝　餅總：剛好賭中了

中職／林安可新人最快25轟　破了鄭鎧文朝大王紀錄邁進

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

素人長輩變成米其林三星客座主廚　桌上滿滿都是「家的味道」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

康然涉毒停診！病患怒：去哪找良心醫

平鎮臨時站6年後啟用　鄭文燦：桃園交通重大里程碑

雲林雙黃線劃設一年半　竟養成「大蚯蚓」

前議員陳清景認同威力彩女得主長照理念

民眾退房隔天接飯店來電索賠

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　

油罐車打滑　撞爛救護車

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

台南校園設施年久失修陳亭妃爭取經費

更多熱門

相關新聞

吳釗燮：有美國兩大黨支持「相信依舊友好」

吳釗燮：有美國兩大黨支持「相信依舊友好」

美國總統川普近年對中強硬的態度，陸續簽署至少5項美國國會提出的友台法案，外界認為雙方關係正處於「小黃金時代」，但面對多項美國民調，川普極可能在11月大選中落敗一事，CNN12日詢問外交部長吳釗燮，若白宮易主，台灣是否能繼續獲得美方同力度支持？他表示，台灣擁有來自美國兩大黨的支，相信台美關係仍然密切友好。

港人申請移民系統被「網軍」擠爆　陸委會證實

港人申請移民系統被「網軍」擠爆　陸委會證實

臨時會告吹　國民黨團：不開也罷

臨時會告吹　國民黨團：不開也罷

香港日增69例確診　33例找無源頭

香港日增69例確診　33例找無源頭

疫情復發源頭　北京新發地將復市　

疫情復發源頭　北京新發地將復市　

關鍵字：

新冠肺炎居家檢疫防疫旅館香港

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面