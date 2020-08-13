柯建銘宣告二次臨時會告吹　國民黨團：沒有正當性不開也罷

▲立法院議場。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會日前通過「紓困3.0」追加預算案，立法院原本預計在8月下旬召開二次臨時會處理，但民進黨團總召柯建銘13日在臉書發文表示，「立法院的同仁們，我們9月再見吧」，宣告立法院將不召開二次臨時會。對此，國民黨團下午也發出聲明，表示沒有正當性的二次臨時會「不開也罷」。

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院會上月23日通過「紓困3.0」追加預算案，總預算編列2100億元，其中紓困振興約1717億元、疫情防治383億元，並送交立法院審議。民進黨團書記長鍾佳濱日前受訪時表示，民進黨團預計在17日開始進行二次臨時會的議程，力拚月底前三讀通過。

柯建銘13日下午在臉書以「從二次臨時會談朝野互動」為題發文，並在文末提及「立法院的同仁們，我們9月再見吧」，亦即確定立法院將不會召開二次臨時會。對此，國民黨團下午也發出聲明，表示沒有正當性的二次臨時會「不開也罷」。

國民黨團指出，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，在此次新冠疫情的因應對策與振興經濟的各項作為上，荒槍走板的表現早已是各界有目共睹，從疫情爆發初期決定不訂特殊條例，隨後又追隨國民黨訂定條例，甚至操作網軍引導反中情緒、打壓滯陸台人及「小明們」，進而到對香港口惠而實不至的相挺，以及紓困的各種排隊申請亂象，各部會橫向聯繫混亂、無章法的決策機制，看不到一個完全執政的政府應有的能力及作為。

國民黨團說，民意如流水，從近期各項民調中己經可以看出，人民對蘇內閣、蔡政府的不滿正在快速竄昇中。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



國民黨團表示，依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條規定，早已授權行政機關先行動支預算的權利，「紓困3.0」當中的2100億元可在法律授權範圍內實行各項防疫及振興作為。近期的動滋券、藝FUN券、農遊券等樂透式發錢手法，早己引來各界的批評，蔡政府心中只想著討好特定族群，卻不思考預算的效益及有限性，即性式地大手大腳亂花錢，百姓都看在眼裡。

國民黨團認為，民進黨團想召開二次臨時會，打的如意算盤是提早處理2100億元特別預算必須走的法定審查程序，為下會期留下空間及時間處理明年度的中央政府總預算，怎知人算不如天算，為了2022縣市長選舉提名及2024的總統大選，民進黨各派系放話、黑函、機密公文滿天飛。

國民黨團指出，先是前總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇中箭落馬，現在又扯上交通部長林佳龍等人疑似資助時代力量黨務經費，以及發放頻道執照反覆的羅生門式派系內鬥，質疑在這樣的氛圍下，民進黨立委是否還會團結一致對外，為總統蔡英文當橡皮圖章碾壓在野黨。

不過，國民黨團說，這些都不是人民關心的，人民只想要問民進黨，在所剩的2100億元如何一邊防疫、一邊振興。

國民黨團表示，紓困已經進入3.0，蘇內閣針對紓困1.0及2.0的執行率，各產業衝擊影響評估的報告也拿不出來，又要說服國會與人民要再給中央政府2100億元，卻未見民進黨、蔡政府、與柯建銘對社會說明清楚。

國民黨團批評，民進黨執政無能拿不出政績，只好拿在野黨來說三道四，找個下台階躲起來，針對國民黨團提出「紓困3.0」的各項質疑，柯建銘一句都没有回應，民進黨應該好好閉門思過，思考如何執政讓人民過好日子，「不是只有搶位子、搶錢在行，執政卻是大外行」。

國民黨團強調，在野黨的天職就是監督政府與執政黨，呼籲民進黨不必要的口水及挑撥離間可以省去，如何提升行政團隊的效能才是柯建銘要操心的，疫情的病毒不分藍綠，受影響的各產業正在等政府的實質作為，因此「務實不務虛」才是民進黨政府與蔡英文應該深思的課題。

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