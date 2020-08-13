若拜登勝選美對台支持力度改變？　吳釗燮：有美兩大黨支持「相信依舊友好」

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統川普近年對中強硬的態度，陸續簽署至少5項美國國會提出的友台法案，外界認為雙方關係正處於「小黃金時代」，但面對多項美國民調，川普極可能在11月大選中落敗一事，CNN12日詢問外交部長吳釗燮，若白宮易主，台灣是否能繼續獲得美方同力度支持？他表示，台灣擁有來自美國兩大黨的支，相信台美關係仍然密切友好。

吳釗燮12日接受CNN駐首爾特派員漢考克絲（Paula Hancocks）專訪，並被詢問，若11月的美國總統大選是民主黨候選人拜登（Joe Biden）入主白宮，台灣是否能繼續獲得美方同力度的支持？他回應，台灣擁有來自美國兩大黨的支持，無論大選結果如何，相信台美關係仍然密切友好。

吳釗燮也強調，保衛台灣是我國政府的責任，台灣將持續強化軍事能力及向國際社會展現保護家園的決心。同時，我國政府也將持續與美國強化安全合作，包括購買防禦性武器，使台灣有足夠自我防衛能力。

對於阿札爾訪台9日至12日訪台有何看法？吳釗燮表示，美方傳達非常清楚的訊息，就是展現美國政府對台灣的堅定支持。他指出，台美是關係緊密的合作夥伴，美國瞭解台灣處於軍事及外交威脅之下；美方的支持不僅因為台灣防疫成果出色，更在公衛、經貿、安全、文化等領域也全面深化台美友好關係。

另外，針對近期香港情勢，台灣是否擔憂成下一個香港？吳釗燮則認為，中國大陸面臨國內危機時，企圖對外尋找「替罪羔羊」，因此急欲強加「一國兩制」將台灣變成下一個香港，藉由境外危機轉移國內不滿。為防止中國大陸侵略台灣或以任何方式攻擊台灣，台灣將持續以非常審慎的方式處理兩岸關係。