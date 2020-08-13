港人申請移民系統被「網軍」擠爆　陸委會證實：有人惡作劇！

▲港版國安法通過後，很多港人有意移民。（圖／路透）



記者蔡紹堅／台北報導

「港版國安法」上路後，許多港人考慮移民來台，陸委會駐港辦事處為方便港人辦理手續，近日推出網路預約系統，但才上線數小時，預約就已排到10月，疑似有「網軍」在卡位。對此，陸委會發言人邱垂正表示，駐港處確實遇到預約被擠爆的情況，研判是個別惡作劇行為，已告知相關人士不要再干擾系統運作，目前已恢復正常。

邱垂正提到，駐港處近日收到港人申請文書驗證的案件量增加很多，在香港疫情復燃，港府實施「禁聚令」的情況下，駐港處建置網路預約服務系統，以便利港人辦理證明文件，但卻發現有人以虛假個資，及情緒性用語進行干擾。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，駐港處研判，這應該是個別惡作劇行為，為了維護民眾申請的權益，辦事處已經告訴相關人士，不要再干擾系統運作，現在已經恢復正常，「倘若再有人惡意干擾，我們一定採取必要作為。」

另外，對於「港台交流辦公室」的運作情況，邱垂正表示，辦公室啟動至今已接獲1000多件的諮詢、專案服務案件，其中以移民定居的最多，其次為投資、就業及就學，「政府對於這些案件，除了提供諮詢及專案服務，很多問題也涉及到各個單位、政策面、法規面，未來都會持續落實解決。」

邱垂正也提供了移民署統計的港人申請來台移民數據，據統計，今年1～6月許可居留的香港居民有3161名，比去年同期的1464人成長115.9％；獲得定居許可的香港居民有722人，比去年同期的605人成長19.3％。