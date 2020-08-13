北京新發地市場9/10全面復市　批發商「刷臉實名」入場

▲北京新發地市場爆發疫情時，《ETtoday新聞雲》記者直擊武警封鎖現場。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

曾於6月爆發疫情，造成數百人確診，緊急關閉的「北京新發地農產品批發市場」即將於9月10日全面復市。據北京豐台區官方說法，新發地市場復市後，將全面取消零售功能，不再向個人消費者開放，堅持批發屬性，入場人員須採實名制認證、刷臉入場。

在時間安排上，新發地主市場鐵路以南區域（原新發地水果市場）將於8月15日正式對外開放營業，主市場鐵路以北區域計劃於9月10日前正式對外開放營業，實現新發地市場全面復市，屆時果蔬供應能力將重回過往水準。

北京最早於6月11日、12日爆發「不明感染源頭」新冠肺炎疫情，後於當月13日證實與新發地市場有關，官方立刻啟動應急機制，除了緊急封鎖、消毒，還連夜將內部人員轉移到其他地方隔離，人數超過一萬，原批發交易功能也轉移到市場外圍或其他地區，直到7月起才陸續開放解除隔離的人員重返市場領取個人物品。

▲北京新發地市場封閉期間，公安禁止任何人進出。（圖／記者任以芳攝）

對於新發地市場的復市安排，北京市官方在13日下午召開的例行新聞發布會上說明。豐台區常務副區長周新春表示，新發地市場將全面取消零售功能，不向個人消費者開放，並將建立智能管理系統，透過實名制認證方式，經過認證的買賣雙方才能進入市場交易。

另為保障周邊民眾的日常生活，周新春說，將在市場外新設1000平方公尺的便民菜市場，減少中間環節，嚴格控制農產品價格，已於7月31日對外正式營業。逐步推動新發地所屬77家便民菜店，164輛社區蔬菜直通車全面復市。

據了解，新發地市場重啟交易後，將實行分區管理，採取各嚴格的消毒規範，用人臉識別技術登記人員訊息，並全面取消地下空間交易，「禁止在地下、半地下從事一切交易行為。」

周新春表示，分區管理將按照經營品類、交易功能劃分為分經銷區（賣方區域）、採購區（買方區域）、擺渡區（周轉區域），買賣雙方車輛進場後停放在相應區域，實現人車分流，規範市場交易秩序。整治市場內外環境秩序。在封閉過程中，市場重新平整地面36萬平方公尺，拆除廣告牌1.2萬平方公尺，增設現代化果蔬垃圾處理站2個，改造垃圾中轉站5個。

在可能引發疫情隱患的冷鏈物流、衛生環境方面，北京市豐台區及控人員將駐場指導，並重點加大對食品安全、冷庫冷鏈設施設備的監管力度。

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