▲ 單身跑者注意！新北七夕夜跑聯誼開跑，男女各50名額跑出好感情。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年的七夕別一個人過，找個可以一起運動的伴吧！新北市政府特別企劃在七夕當天於板橋第一運動場舉辦夜跑聯誼活動，由臺灣最大的運動社群平台−運動筆記，以及知名聯誼平台−樂福里攜手舉辦，藉由測3000的分組跑步運動，搭配互動遊戲設計，讓你用跑步來交朋友，擴大運動生活圈，8月11日起歡迎年滿 25 歲以上的單身跑者踴躍報名參加。

體育處表示，跑步已經是很多人生活的一部分，為讓運動融入生活的各層面，特別在七夕當天舉辦夜跑聯誼活動，選在新北市充滿活力的板橋第一運動場，規劃了「派對破冰遊戲」、一起吃「甜甜圈」測3000」、「補給派對」等互動內容。現場也邀請到知名帶跑教練余文彥，為此活動設計「雙人熱身／收操」動作，增加跑友之間的互動。

▲ 跑步已經是很多人生活的一部分，為讓運動融入生活的各層面，特別在七夕當天舉辦夜跑聯誼活動。

這次活動結合國內兩大社群平台，共同攜手合作為熱愛運動的單身男女打造專屬活動，由運動專業平台「運動筆記」規劃測3000的運動內容，現場還有晶片計時系統為跑者紀錄成績，為了讓現場可以快速破冰，由專辦聯誼活動的「Lovely樂福里」設計互動內容，並搭配現有APP的功能，讓參加的跑友以最輕鬆、安全的方式找到運動同好。

活動將於8月25日七夕當天晚間辦理，男女各50個名額，超過活動人數，將由系統抽籤公告最終名單，活動自8月11日早上9點開始報名，報名成功現場即可獲贈一條運動小方巾，當天配對成功的跑友還有機會獲得新北市運動中心的雙人運動體驗券。活動報名日期為 8月11至14日，名額有限，詳情及報名方式請上【110年全國運動會在新北】粉絲專頁或運動筆記官方網站查詢。

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