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睡蓮秘境藏新北雙溪　漫步河畔戲水老街...夜賞睡蓮大拍美照

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▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪 漫步河畔戲水老街大拍美照。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪，漫步河畔戲水老街...夜賞睡蓮大拍美照。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市雙溪區台2丙線16.3公里處的雙溪上林荷花園，其面積不但廣達7.5公頃，每年七月都會舉辦盛大的活動，今年以「2020新北稼日蒔光−戀戀雙溪荷所在」為主題舉辦多樣活動，期間至8月底，加上夏日時節盛開的荷花及睡蓮，吸引不少外地人前往賞花、攝影，成為新一代的文青景點。

「戀戀雙溪荷所在」活動多樣，主打晝觀荷花、夜賞蓮花，目前荷花花期雖接近尾聲，但睡蓮正值盛開期，花田上還搭起了浮動棧道，不管是穿梭於田埂間或是走入睡蓮池中，都能以不同的角度賞花，將美照帶回家。

▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪 漫步河畔戲水老街大拍美照。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 荷花田上搭起浮動棧道，不管是穿梭於荷花田埂間或是走入荷花田中，都能以不同的角度賞荷。

景觀處表示，活動現場同時有各種音樂、舞蹈表演，以及DIY彩繪扇子的體驗活動，還能在這裡選購在地農友地產地銷的友善蔬果，一嚐獨創料理荷花餐、荷花飯糰等特色美食，同時加碼配合七夕情人節於8月22日舉辦「浪漫一下．荷花田幸福音樂會」，在欣賞表演的同時還能一睹荷花不同的面貌。

鄰近的軟橋段親水公園、雙溪車站及雙溪老街，都可配合規劃為雙溪一日遊程，深度體驗雙溪的美。軟橋段親水公園就位於雙溪的基福公路平林段旁，從公路下切僅需步行3分鐘就可抵達溪畔，不但景色優美、溪水清澈，因以生態工法建置並封溪禁漁有成，非常適合三五好友、一家大小夏日來這賞魚、戲水。

▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪 漫步河畔戲水老街大拍美照。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 老街街巷轉角傳統紅磚砌成的老街打鐵舖別具風情。

雙溪老街有別於一般觀光老街，人潮不多連店家也甚少，但其保留了許多特色的歷史建築，如林益和堂中藥行的百年洋樓、街巷轉角傳統紅磚砌成的老街打鐵舖，再再顯示了歷史的風情，不僅感受到歲月風華，也彷彿看到當年繁盛的榮景。

雙溪車站早期被稱為頂雙溪驛，原為木構造車站，後來因為煤礦產業發達且旅客人數增加，改建為水泥站房，車站因月台及路基較高，所以車站比鐵軌和月台都低，算是其一大特色。

景觀處長陳進謙表示，雙溪風光好、人文美，十分推薦大家趁著花季前往觀光體驗。夜間的賞花活動將持續至8月22日，期間每天晚上7點至9點都會準時點燈，若想一次享受「晝觀荷、夜賞蓮」的美好體驗，建議選擇在傍晚時分前往，不僅兩個願望一次滿足，還能在山林間享受蛙鳴鳥叫，沉浸於雙溪得天獨厚的自然美景。

「美麗最大的祕密」

▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪 漫步河畔戲水老街大拍美照。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 正值盛開的雙溪上林荷花園荷花海。

▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪 漫步河畔戲水老街大拍美照。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 雙溪上林荷花園一次享受「晝觀荷夜賞蓮」，值得民眾規劃假期到此一遊。

▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪 漫步河畔戲水老街大拍美照。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 軟橋段親水公園封溪禁漁效果有成，溪內生態資源豐富，景色優美、溪水清澈。

▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪 漫步河畔戲水老街大拍美照。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 雙溪車站充滿當地特色及歷史懷古風情。

▲ 睡蓮秘境藏新北雙溪 漫步河畔戲水老街大拍美照。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 林益和堂中藥行的百年洋樓具有歷史特色。

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