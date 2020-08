新北遺跡「逐蹟之旅」繪畫比賽　徵件熱烈開跑最高獎金5萬

▲ 新北市貢寮區馬崗11、12號民宅。(圖/文化部文化資產局國家文化資產網)

記者郭世賢/新北報導

力麗社會福利慈善事業基金會舉辦第三屆遺跡繪畫比賽「2020逐蹟之旅・新北遺跡繪畫比賽」,廣招所有熱愛繪畫的民眾參加,古蹟繪畫比賽不限年齡、不限媒材(平面繪畫作品),以新北市文化局所公布之古蹟與歷史建築為主題,呈現出完整的本體以傳達建築之美,期盼民眾在創作過程中發現古蹟建築之美,投身關懷台灣文化資產的行列,同時也能挑戰高額獎金。

力麗社福基金會表示,繪畫比賽徵件至2020年10月30日止,風格與類型不拘,尺寸需為15號F畫布65.0×53.0cm;審查採初、複審二輪制,初審繳交作品照片與報名表、授權同意書;進入複審的參賽者須繳交原作品,獲獎作品將典藏於基金會,也將隨著「畫說臺灣建築文化遺產巡迴展」一同公開展出。

力麗社福基金會說,繪畫比賽第一名可獲得獎金5萬元;第二名獲得3萬元;第三名獲得2萬元,並選出佳作五名,各可獲得獎金1萬元,所有得獎者都能獲得力麗觀光住宿券以及Back to 1919第二代台北驛悠遊卡。延續上屆特別設立三名網路人氣獎,作品獲得前三多按讚數的參賽者,可獲得力觀住宿券及Back to 1919古蹟畫冊、第二代台北驛悠遊卡以及文創禮品。

力麗集團、力麗社會福利慈善事業基金會郭銓慶董事長秉持著回饋社會之心,著眼於社會福利、老人照護、慈善事業、文化藝術、教育紮根與推廣工作,更創辦文創品牌「Back to 1919」,希望藉由一筆一畫的寫實藝術讓古蹟建築重生。

Back to 1919第三年舉辦古蹟繪畫比賽,前兩屆主題為孫立人將軍官邸以及高雄打狗遺跡,均獲得廣大迴響。Back to 1919表示,從投稿的畫作中能感受到來自全台灣各地創作者的熱情,以及對古蹟建築的關懷。希望能藉由此活動,喚醒國人對保護文化資產的意識。詳細報名及交件方式請至「Back to 1919」FB粉絲團了解:https://reurl.cc/nzQngX。

新北市文資古蹟與歷史建築查詢:https://reurl.cc/3D8LqV

▲ 新北遺跡「逐蹟之旅」繪畫比賽。