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樹林里長號召鄰長自主防救災　確保200戶老宅安全

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▲ 樹林里長號召鄰長自主防救災 確保200戶老宅安全。（圖／新北市民政局提供）

▲ 樹林里長號召鄰長自主防救災，確保200戶老宅安全。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在地行動派！為提升里鄰自主守護能力，有19年防救災經驗的樹林區中華里長張美珠積極培訓里民防救能力，號召里民參與系列研習，強化災防危機意識。成立防災社區2年餘，張美珠率領鄰長及里內志工前進200戶老舊公寓安裝住警器、協助安檢電器，致力打造安全宜居的生活環境。

張美珠表示，中華里是樹林面積最小的里，大樓林立、地小人稠且狹小巷弄多，為了確保里內環境安全，每月都會進行居家訪視，首要目標就是里內近200戶的老舊公寓，在她的號召下近30位鄰長及志工一起行動，將老宅內電線、延長線及熱水器等相關電器進行安檢。

張美珠說，之前里內就有因安裝住警氣而逃過祝融之災的案例，當時一戶羅姓人家廚房煮東西忘記關火，鍋子乾燒濃煙密布，幸好住警器發揮作用嗶嗶作響，羅先生及時起身關掉瓦斯爐，才免除一場災害。

▲ 樹林里長號召鄰長自主防救災 確保200戶老宅安全。（圖／新北市民政局提供）

▲ 成立防災社區2年餘，里長張美珠率領鄰長及里內志工前進200戶老舊公寓安裝住警器、協助安檢電器。

除了行動訪視，邀請專業講師辦理防災社區系列活動也是張秀珠推動的重點工作，尤其基本救護知識在現代社會重要性與日俱增，舉凡心肺復甦術CPR及AED操作，都是她的培訓要項。

張秀珠說，丈夫是樹林區消防分隊長，在先生鼓勵下她投入消防分隊防宣隊，一晃眼已19年。回憶起曾參加過一場志工訓練，期間一名參訓志工突因心肌梗塞當場昏厥，緊急危難之時，先生即刻施行心肺復甦術，順利救回一命。那次經驗後，她時刻提醒自己要盡最大努力，要將自主防救的觀念推廣至每一位社區民眾。

民政局長柯慶忠表示，張美珠里長是新北連5屆服務近18年的資深里長，推動里政用心極深，在2014、2018年曾獲選新北市特優里長殊榮，更不遺餘力強化社區整體防救災能力，具備專業知識及實務經驗的她早已將災防當成日常，是防災社區的最佳楷模。

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