新北動保處首創殯葬雞鴨登記制　確保業者回收飼養避免流浪街頭

▲ 新北動保處首創殯葬雞鴨登記制，確保殯葬業者回收飼養。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處日前接獲民眾通報，有白鴨板橋環河西路四段長江停車場旁遊蕩，這些在板橋殯儀館附近巷道和公園雞鴨流浪案件，多為民間喪葬習俗的「帶路鴨」、「開光雞」。7月起殯葬處聯合動保處加強殯葬儀式管理，使用活禽業者應先填寫「活禽動物登記表」才能帶雞鴨入場辦理儀式。動保處亦派員宣導動保法規，以遏止活禽殯葬儀式後即隨意丟棄。

按照台灣習俗，家裡如果在1年當中有2個人過世，就會有「祭三喪」的儀式，或稱為「祭空棺」、「祭草人」，法事進行中需取白色雞鴨「開光」和「制煞」，辦完法式後就會讓鴨子跑走，代表煞氣跟著離開了。少數殯葬業者就地隨意棄置於人車來往道路上，在車水馬龍的板橋殯儀館附近常出現驚慌失措的雞鴨在路上四處亂竄，多次有騎士為閃雞鴨險發生車禍，險象環生。動保處呼籲殯葬業者及民眾從事喪葬儀式辦完後，應本著尊重動物生命，避免造成公安危害。

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▲ 流浪雞鴨幾乎都集中在殯儀館附近居多。

動保處表示，殯葬處為有效解決殯葬業者使用白色雞鴨衍生問題，7月開始請業者如使用活體雞鴨進行法事需填寫活禽動物登記表，藉此掌握活體家禽狀況和清楚瞭解動物流向，以避免業者勿隨意丟棄動物。殯葬處會通報動保處派員一起對喪家和殯葬業者加強宣導動物保護法規及罰則，另為鼓勵民眾檢舉棄養動物行為，如經動保處查獲屬實，民眾可以獲得50%檢舉獎金。

動保處表示，隨意丟棄動物係為棄養行為，不僅危害動物生命，也會造成公共安全問題。民眾若發現有人隨意棄養動物，可向動保處通報，依動物保護法處以最高15萬元罰鍰，歡迎民眾認養收容這些被救援的流浪雞鴨，可上網至: https://is.gd/ZN7TKh。可讓雞鴨協助農場去除病蟲害，也確保動物福祉。

「美麗最大的祕密」

▲ 流浪雞鴨遊蕩經常造成交通事故。

▲ 尊重民間習俗也切勿造成公安危害。