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店員戴特殊色口罩卻沒賣！網爆「暗藏內幕」僅釋出少量　寶雅：不會先留

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▲▼寶雅首度進駐蘆洲區集賢路商圈。（圖／記者黃靖惠攝）

▲許多民眾特地早起到寶雅排隊買萊潔口罩。示意圖，非本文當事店家。（圖／記者黃靖惠攝）

記者曾筠淇／採訪報導

近日疫情趨於不穩，所以很多民眾都不惜頂著大太陽排隊買口罩。「萊潔」醫療口罩7日在寶雅上架的消息曝光後，吸引許多人前往購買，不料卻撲空，因此就有網友爆料，「有顏色的他們（店員）大多自己留啦」、「寶雅都會店長和員工暗藏」。對此，寶雅回應，他們絕對不會私自留貨，如有這種情形，將會介入調查。

一名網友日前在「LAITEST萊潔醫療口罩交流社團」發文表示，「（寶雅）逢甲店還是說今天沒有萊潔啦，有點懷疑是收著不想拿出來賣嗎？」還有另名網友同樣在社團中抱怨，他特地早起排隊買口罩，8日得知店家還沒進貨，9日一早卻說賣完了，「我問店員昨日為何說沒有，他說之後才發現有，可是也沒幾盒，問題是我排第一個，再怎麼樣也會買的（得）到啊」。

請繼續往下閱讀...

▲網友質疑員工可能先行留貨。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

▲▼網友質疑員工可能先行留貨。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

▲網友質疑員工可能先行留貨。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

接連幾篇的抱怨文被PO出後，吸引不少網友紛紛留言回應，「哪家的寶雅店員那麼不誠實」、「我也遇過這情形，早上說今天不進貨，中午問說剛賣完」；不過也有許多網友表示，「寶雅沒有每天有物流送貨，請先問問各家店」、「真的有蠻多人買到，看來只是各區不一，看來寶雅根本沒有打算公布販售訊息」、「每家寶雅上架時間不一樣」、「時間規定到才能賣吧～而且到店的時間不一定」。

此外，有網友加碼爆料，「有也是店員先買走了然後再轉賣」、「今天看著店員戴著紫萊潔口罩，店裡卻一盒也沒有」、「我朋友寶雅店員，他說有顏色的他們大多自己留啦......有良心得（的）會釋出一些而已」、「寶雅都會店家和員工暗藏」、「剛去寶雅只有販售恆大，卻看到裡面的專櫃店員拿著中衛去結帳，然後快速的拿給另一位專櫃店員收著」、「沒有公開時間，自己人拿剩了，再看心情不分時間擺放」。

▲網友質疑員工可能先行留貨。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

▲寶雅這次沒有公開口罩販售的時間，因此引來民怨。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST萊潔醫療口罩交流社團）

因此就有網友建議，有了這次的經驗後，希望萊禮生醫以後出貨萊潔口罩給通路可以先有規範，「公開販售訊息，統一時間販售，做不到的通路就打X、打X、打X」。

《ETtoday新聞雲》記者致電寶雅台北總公司後，公關部表示，他們搶貨也很不容易，但如果有進貨，「絕對會優先提供給民眾購買，不會讓員工私自留貨」，且總公司也會盯庫存，他們目前沒有聽說過這種情形，但倘若真有此事，將會介入調查。

不過由於總公司的配貨時間不一定，所以每家門市的販售時間也各有不同，因此公關部還建議，民眾可以先打電話確認店家是否有口罩，以免白跑一趟

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