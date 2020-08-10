鐵齒男到金門服役！被白煙包圍一往前就「幫開路」　下秒竟有黑影衝向他

▲金門常傳出一些靈異事件。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

曾在金門服役的男生或多或少都曾聽聞戰地的靈異傳說，一名從不信邪的網友在民國83年搭軍機前往金門，報到後的某天晚上，前方忽然出現團團白煙，但只要他一往前走，白霧就會為他開路，因此他也不以為然；直到某次他要走向碉堡時，霧裡竟衝出一道黑影，讓他瞬間呆住，直呼「心臟差點停止！」

一名網友在「靈異公社」發文表示，雖然金門曾傳出大大小小的靈異傳說，但他總不以為然，而鐵齒的他在民國83年收到通知後，便奉命至金門當砲兵營級主管。原PO分享，雖然外島有靈異傳說，但其實他也沒有撞見過，只有某次在單位旁碰到小狗在啃骨頭，由於旁邊是墳墓，所以問了小兵狗在啃什麼骨頭，「小兵說，長官那是墳墓那邊的！哇，我裝鎮定，趕快叫他們環境處理好」。

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從營部到原PO的碉堡約要50至60公尺遠，某天他行經時，忽然被前方的白煙籠罩，眼前白茫茫一片，雖然當下有些遲疑，但還是繼續往前走，離奇的是，只要他往前走，白霧就會像是開路般，一路散開。

▲原PO被忽然衝出的黑影嚇傻。（示意圖／取自Pakutaso）

經歷了白霧事件後，某次他要前往他的碉堡時，雖然眼前再度出現白霧，他則見怪不怪。不過，原PO還原當時情景，「忽然間，一道黑影，衝出來！當場，我呆住了」，對方的兩顆眼珠緊盯著他，仔細一看才發現，還好是人而不是鬼。

原PO表示，原來那個人是營部連的傻兵，「抽籤抽到金馬獎，分發到單位後，就開始走路同手同腳，瘋瘋癲癲的」；雖然單位幾乎都沒人理會這個人，但他也瞬間體會到金門的靈異，因為幾個月後，這個傻兵在領了退伍令、出營區大門的那刻，「他的病全好了，走路也沒同手同腳了！一切正常！我被靈異打敗了」。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「靈的事情可大可小，不是科學可解釋的邏輯，重點是人平安無事即可」、「真是什麼人都有欸！這真的誇張」、「原來重點在最後一句，裝瘋逃兵役的還真不少，我也聽過走出兵營什麼病症都好了」、「看到一下部隊就同手同腳，就知是裝的，不過這種人也很有毅力，很堅持」。