住新北高樓層！5G上路後...他網速尖峰慘剩30Mbps　網同情：變都市傳說了

▲5G網路世代來臨。（圖／取自免費圖庫Flickr）



實習記者劉雪兒／綜合報導

台灣在7月初正式啟動5G服務，對於升級5G的用戶來說，網速確實變很快，不過仍有99%以上的人都還未升級5G。就有網友表示，自己住在新北高樓層的住宅區，之前在尖峰時段網路通常很慢，甚至連Youtube 影片都跑不動，自從5G上路之後，整個網速變得更慘，網友看了原PO上傳的數據圖後，紛紛表示同情，「這議題快變都市傳說了」。

一名網友近日在PTT上發文指出，「小弟住在新北高樓層的住宅區，周遭都是新大樓，沒啥空屋，可能因為晚上18至22時屬於尖峰時段，所以網路通常很慢，不要說吃雞非常不順，就連看Youtube 1080P 60 都跑不動，不過進入凌晨1點後，網速基本上都不會低於100Mbps」。

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▲網友表示，他的網速現在低到連影片都跑不到。（圖／翻攝自PTT）

他繼續補充說，5G上路後，本來在公司24小時都能測到破百的地方，也只剩50至60 Mbps，家裡更慘「尖峰剩10～30Mbps，半夜上限也在6、70Mbps左右，深夜想看個Telegram毛片都要轉圈圈」，隨後貼出截圖顯示自己的下載網速只有112Mbps，上傳速度為9.39Mbps。

網友看完後回應表示，「不這樣，怎麼逼你升5G」、「就是要你辦5G」、「有感啊，網速都被壓到5XXK左右」、「我覺得這議題快變都市傳說了」。不過還是有一些人無感，「我覺得這議題快變都市傳說了」、「5G就商業話題 」、「覺得沒受影響，這兩天用中華4G追劇，速度還是一樣快」。