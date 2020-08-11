半夜買麥當勞！他驚見「監視器冒10人頭」毛炸　真相反轉網看傻：車道也...

▲櫃台明明沒人排隊，監視器卻拍到10幾個人。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆7月將至，大半夜出門不免還是毛毛的。一名網友日前因忙到很晚肚子很餓，於是在半夜2時開車到麥當勞得來速買宵夜，不料，在等待餐點時，他抬頭一看，發現監視器的畫面拍到了十幾個面無表情的人臉，不過櫃台明明沒有其他顧客，因此讓他當場嚇傻，女店員察覺不對，順著視線看上去，當場也被嚇了好一大跳。

一名網友在PTT的StupidClown板上，以「半夜買麥當勞」為題發文，他某天睡前處理完公事後，肚子突然餓了起來，因此就在半夜2時許開車到得來速買宵夜。原PO還原當時情景，他在點餐時，身邊半個顧客也沒有，但抬頭一看監視器，畫面卻出現了十幾個面無表情的人臉，且還一個接一個有秩序的排隊。

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▲店員抬頭一看也嚇傻。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO表示，麥當勞的女店員順著他的視線往上看，也被這個離奇的畫面嚇了一大跳。不過原PO仔細一看才發現，原來是店家的監視器故障了，當天已經是8月8日，不過畫面仍停留在7月29日，雖然只是虛驚一場，但他表示，還好還沒農曆7月，現場看真的很毛，他甚至被嚇到忘記把可樂加大，進而無法拿到麥當勞送玻璃杯。

不少網友看到後，紛紛留言表示，「面無表情都是在看菜單嗎」、「看到真的會嚇到」、「其實是兄弟們為了將到來的七月預演一下」、「你以為為什麼麥當勞要24H」、「好可怕，當場看到還不嚇尿XD」、「哇哩咧！太可怕了吧」、「幸好你是去得來速」。

還有另名眼尖網友發現，就算店內監視器畫面是7月29日的情景，但另一個朝向外面車道的監視器，竟出現「穿制服的低頭人耶」，畫面同樣令人不寒而慄。

▼眼尖網友發現，車道被拍到另個穿制服的人。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）