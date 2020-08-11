陸製手機2種人買爆　猛竄台灣市場關鍵曝光：自己太漏氣

▲陸牌的3C產品價格便宜，受到不少民眾的歡迎。（圖／記者邱倢芯攝）

記者曾筠淇／綜合報導

便宜的價格總能吸引小資族和花用節省者的目光，因此CP值頗高的大陸品牌在台灣就有很大的市場。一名網友日前在手機用品店內發現，不管是realme或小米的商品總大受歡迎，甚至比別國品牌的銷量還要好，撇除堅持不願使用大陸品牌的民眾，他就好奇，「中國品牌是不是在台灣越來越流行？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「中國品牌是不是在台灣越來越流行」為題發文，他去手機用品店逛了一圈後發現，大陸品牌realme、小米等的銷售量都很好，不管是realme X3萬元機或各家行動電源，都廣受歡迎。

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原PO表示，雖然有些人會堅持使用某些品牌，甚至絕對不會購入大陸品牌的用品，但許多長輩和小資族的考量重點都在於「價格」，只要便宜、經濟實惠即可，反而不太會選擇其他大廠牌、台灣自家出產的3C商品。原PO也補充，他身旁也有越來越多朋友會使用大陸的牌子，因此好奇「有沒有中國品牌是不是在台灣越來越流行的八卦？」

貼文一出，立刻引發熱議，堅持不使用陸牌的網友紛紛留言回應，「代工真的很難避，但品牌這麼明顯的標的我是完全不想碰的」、「假如把價格因素拿掉，小米、OPPO的死忠粉絲又有多少」、「完全不考慮中國品牌的手機」。

不過也有不少網友直言，「沒辦法，台灣品牌不爭氣」、「不只便宜，品質也不錯啊」、「手機領域國產完全不行」、「收入不高的人買中國低價機比較沒負擔」、「薪水起不來自然會有的選擇」、「晶片先做好再說啦」、「要全部沒有中國製真的超難」。