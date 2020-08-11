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13歲男拐10歲女童回家　性侵被拒狂捅7刀...爸心碎在灌木叢找到遺體

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13歲男計畫性侵10歲女童　棄屍灌木叢「未成年免刑責」判賠543萬元。（圖／翻攝自看看新聞Knews）

▲死者家屬改提出民事訴訟，判決結果近日出爐。（圖／翻攝自看看新聞Knews

記者李振慧／綜合報導

遼寧大連去年發生一起殘忍命案，一名13歲少年在路上偶遇一名認識的10歲女童，帶回家計劃性侵失敗後，竟然殘忍連捅7刀將人殺害，再棄屍在住家附近的灌木叢中。本案近來判決出爐，因為被告當時未達到法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任，判決結果引發爭議。

事件發生在去年10月20日下午，10歲女童琪琪（化名）繪畫班下課後一直沒有返家，由於繪畫班距離家中只要15分鐘的路程，家長四處尋找卻還是找不到人便報案，直到晚間7時爸爸在家附近的灌木叢中找到女兒遺體。法醫鑑定女童身上一共被捅7刀、因失血過多而亡，警方調查發現13歲蔡姓少年涉嫌重大。

死者王姓父親表示，案發當日下午3時，蔡男還來到家裡詢問女兒下落，得知對方去上繪畫課便離開，「下午4時30分我們到處找琪琪時，他又過來問我找到沒」，對方後來還常在班級群組中發文關心案情，沒想到就是兇手讓他震驚，「太會偽裝了，我們殺人也會害怕吧，他一點表情都沒有」。

被告由於犯案時未滿14歲，依據當地刑法未達到法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任，所以公安機關去年10月24日批准對蔡男收容教養3年。判決結果引發爭議後，死者家屬1月3日到沙河口法院提起民事訴訟，本案8月10日判決結果出爐，判處蔡男父母需對死者家屬公開賠禮道歉，於本判決生效之日起10日內賠償原告合計人民幣128多萬元（約台幣543萬元）。

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