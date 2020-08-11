涉性侵女客被踹下床...再對2女舔胸！按摩師竟辯「她也有摸我」

▲魏性按摩師接二連三性侵猥褻女客人遭收押起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

在台北市中山區養生館工作的魏姓按摩師，3年前被年輕女熟客指控涉嫌性侵，當時檢察官以事證不足等理由處分不起訴，今年6月間，他因涉嫌性侵被女客踹下床，剛被檢察官認定罪證確鑿起訴，沒多久，竟然又分別在7、8月間，接連對其他2名女客舔胸猥褻，台北地檢署檢察官為防他再犯，向法官聲請羈押獲准，並再次提起公訴。

魏男3年前被控，趁幫年僅19歲的年輕熟客按摩時，突然把手指伸進對方下體，涉嫌性侵，當時魏男辯稱，當時對方很享受，他還要求對方小聲一點，檢察官調閱監視畫面，果然有聽到女客忽大忽小的呻吟聲，之後神色自若地結帳離開，不像受到侵害，因此以罪嫌不足處分不起訴。

▲魏性按摩師辯稱女客人也有摸他，但檢察官不採信。（圖／CFP，示意圖非當事人）

之後魏男繼續在養生館工作，2020年3月間，1名20多歲女子因為和朋友相約見面，覺得時間還早，臨時決定到養生館紓壓，魏男幫趴著的女子從背部按到靠近胸部時，被害人曾因不舒服出聲制止，沒想到魏男又趁從正面按摩大腿時，突然把手指伸進女子下體，被害人嚇到，一腳踢開魏男。

北檢檢察官6月間將魏男依強制性交罪嫌起訴後，魏男仍不知悔改，又在7月底、8月中，分別在為其他2名女客按摩時，偷摸女客右胸部，其中1女還遭魏男舔胸，被害人氣得穿上衣服就丟錢離開，事後再由男友上門討公道，魏男竟稱「大不了退錢」。

魏男被緊急拘提到案後竟然辯稱，他一時衝動是因為覺得女客人「也很有感覺」，辦案人員質問怎麼可能？魏竟回：「她也有摸我」，辦案人員不相信有客人花錢去摸他，魏稱：「常有女客和我摸來摸去」，檢察官訊後以恐有再犯之虞等理由，向法院聲押獲准，並依2個強制猥褻罪嫌再次起訴。

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