疫情害他家人去世又被公司裁員　「隔天中頭獎」爽得3846萬元！

David Adams lost his job last Friday and won £1m on the lottery on Saturday https://t.co/jlf6XvjrtN — BBC Oxford (@BBCOxford) August 7, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子近來因為新冠肺炎疫情慘被公司裁員，沒想到天無絕人之路，隔天居然發現自己樂透中了頭獎，幸運贏得英鎊100萬元（約台幣3,846萬元），領獎時感性表示，他們一家正在經歷人生中最困難的時期，如今贏得獎金宛如雪中送炭，令他們十分感激。

居住在牛津郡奇平諾頓市(Chipping Norton)的61歲男子亞當斯(David Adams)，一名兄弟今年死於新冠肺炎，對方的妻子也因為心臟疾病去世，他所從事的木工工作上月31日又被公司通知裁員，人生遭逢多項打擊的他沒想到8月2日凌晨對獎時，意外發現自己中了樂透。

亞當斯領獎時表示，「許多人可能認為被裁員已經是最壞的消息，但其實這只是我們所經歷過的一系列困難中的最後一根稻草」，原來除了經歷親人接連離世，妻子雪萊(Shelley)還被診斷出罹患多發性硬化症不得不辭職在家休養，「這確實是一個艱難的時期，但無論發生什麼事，一家人都團結在一起並努力保持微笑」。

妻子雪萊則表示，丈夫平時有固定買樂透的習慣，並且每次都是使用慣用數字，第一時間被通知中頭獎時還以為對方在開玩笑，直到自己親眼看到數字才確認是真的。亞當斯則稱目前還沒有計畫未來要怎麼用錢，有可能會把開很多年的老爺車換掉，等到疫情狀況允許時也很想出國旅行。

▼男子被裁員隔天發現自己中樂透。（圖／示意圖／達志影像）

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