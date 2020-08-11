第一次尋寶就發現寶物！　10歲小學生用金屬探測找到300年古劍

A schoolboy who was given a metal detector for his 10th birthday struck lucky the first day he used it by finding a sword thought to be 300 years old. https://t.co/sRM9uarQ4U — BBC News NI (@BBCNewsNI) August 9, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國一名小學生在10歲生日獲得他一直想要的金屬探測器，沒想到使用的第一天就發現寶藏，找到了一把約有300年歷史的古劍。對於兒子第一次尋寶就成功，爸爸謙虛表示都要歸功於「初學者運氣」，期望能有博物館會對這把古劍有興趣。

英國BBC報導，來自北愛爾蘭蒂龍郡(County Tyrone)德雷勞漢(Derrylaughan)的男童休斯(Fionntan Hughes)，因為一直很想要一個金屬探測器，所以一拿到他的10歲生日禮物便迫不及待展開尋寶冒險，上月29日父子倆一起在家附近的土地尋寶時，前兩次聲響都沒找到什麼厲害發現，然而探測器第三次響起時，在地底下約30公分處找到一把生鏽古劍。

休斯表示，由於找到的物品外觀生鏽嚴重，直到清洗乾淨後才發現是一把古劍，後來交給骨董經銷商斯普納(Philip Spooner)判定，對方認為這把劍很有可能來自17世紀晚期至19世紀。斯普納表示，「他們找到好東西了，由於劍柄設計十分華麗，很有可能是英國軍官所使用的劍」。

斯普納目前已幫忙聯繫國家博物館的考古學家，希望能進一步確定古劍的年齡以及類型。休斯的爸爸則表示，因為兒子喜歡尋寶，才決定在他10歲生日時買了比較昂貴的設備，很開心這筆投資有這麼好的回報。休斯則期待下次尋寶能再找到更多埋藏寶藏。

▼10歲男童第一次尋寶，就順利找到300年古劍。（圖／示意圖／達志影像）

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