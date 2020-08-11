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1歲兒在旁邊玩…她遭男客「3度強來」崩潰！闆娘「怕極樂事業曝光」也被蹂躪

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▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲高雄女遭男客恐嚇，只好帶著孩子赴約，卻遭對方性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿宏（化名）到橋頭一間美容館進行性交易，事後不僅性侵老闆娘，還在服務人員小尹（化名）1歲多幼子的面前3度性侵小尹，一審認為性侵小尹部分事證不足，僅判刑4年，案經上訴，二審法院勘驗各項事證後，認為阿宏總共犯下4個強制性交罪，又是累犯，重判他有期徒刑12年，可上訴。

判決指出，阿宏2019年4、5月間某日前往高雄橋頭一間美容館進行性交易，老闆娘隨即安排小尹（化名）幫他服務，事後阿宏多次用電話、簡訊等方式騷擾小尹，逼得小尹最後只好離職，但阿宏仍不罷休，轉而向老闆娘施壓，故意檢舉美容館從事色情一事，逼老闆娘指派小尹到他住處服務。

老闆娘因為擔心被多次檢舉後將無法營業，會斷了家中收入，坦言「全家靠這間店生活」，只好多次拜託小尹能接阿宏這位客人。同時期阿宏不斷傳簡訊向小尹嗆聲，「女兒我一定要想辦法弄上床X到」、「把他(小尹兒子)結束好了」，讓她心生畏懼，只好3度帶著1歲多的幼子前往赴約，孩子在一旁玩時，她遭強制性交得逞。

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲阿宏連美容館老闆娘也不放過。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

由於小尹遭到凌辱身心受創，不再赴阿宏的約，阿宏轉而向老闆娘施壓，不斷傳訊息，「老闆娘，妳有沒有在做，我想過去找妳捧場」、「大姐，妳如果有誠意，我們都好說，我不想跟妳做朋友，妳懂得意思嗎，我這個人，我不會嫌棄妳年齡比我大，我對我以前的老婆，女朋友都很好，我現在一個人而已，我比較交女生年齡比我大的女朋友，我也不會嫌棄做那種工作，大姐這樣妳懂我的意思嗎，妳現在先回個妳的意思給我看看…」、「你現在過來不會很久要不要」等語。

老闆娘擔心全家將因此斷糧，只好在同年9月4日傍晚5時30分左右赴約，未料，卻遭阿宏強行指侵得逞，所幸她事前曾交代小尹，若自己過了一段時間仍未出來，要立刻報警處理。

橋頭地方法院勘驗各項事證後，認為阿宏性侵老闆娘的事證明確，但小尹部分證據不足，依強制性交罪判他有期徒刑4年；案經上訴，高雄高分院指出，阿宏為了免費跟小尹進行性交易，多次騷擾恐嚇對方，3度性侵小尹時，小尹的兒子還在場，實在泯滅人性，犯後還不斷狡辯，毫無悔意，又有多次犯罪紀錄，最後依照4個強制性交罪判他應執行有期徒刑12年，全案仍可上訴。

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