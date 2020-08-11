向妻求歡遭拒...嗆「找有病女人傳染給妳」！桃園男硬上下場曝

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，外配妻事後驗傷提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某人夫與外配妻子相處不睦，去年1月間他性慾高漲向妻求歡遭拒，竟以「到外面找有病的女人，回來傳染給你」等語恫嚇，不顧妻子反對強押上床指侵與性侵得逞，過程中，妻子以丈夫以牙齦咬傷其胸部為由驗傷提告；人夫在偵訊時否認性侵，還說自己無牙齒不可能咬傷妻子胸部，法院審結依強制性交罪嫌判處人夫4年8月有期徒刑，本案還可上訴。

據法院判決書指出，這名人夫在去年1月2日下午2時許，突然向妻子求歡，妻以身體不適拒絕且將房門反鎖，後來又要妻出來談事情，妻子出房門後被先生責罵，在違反其意願下被推倒在床上，人夫以身體壓住妻子，再以牙齦咬住其胸部等方式親吻，再以指侵、性侵得逞，妻子先前曾遭丈夫多次類似方式性侵，事前在房內架攝影機想自行蒐證，過程都被拍下來，但畫面不甚清楚。

人夫在檢警偵訊時否認對妻子強制性交，辯稱雙方是夫妻關係，當天午飯後確實曾對其求歡，問妻要不要「打炮」，後來看妻子沒有拒絕就隨之進房，後來她說「不要」，但其口氣像是撒嬌而非拒絕，他已沒有牙齒，不可能以牙齒咬其胸部等語，矢口否認對妻子有指侵與性侵情事。

妻子則指稱，丈夫當天恫嚇：「我想跟妳睡覺，若不答應，就在外面找有病的女人，回來傳染給妳」，後來就丈夫抓住手反折背後，用身體壓在床上，還以嘴巴咬其胸部，對方雖然沒有牙齒，但還是用牙齦狠咬期胸部乳頭等處，最後被指侵與性侵得逞。

法院合議庭認為，妻子在偵查、審理中供述前後均相符，也向醫院驗傷、錄影等畫面為證；人夫之辯護人則認為，妻子提供自拍影片並未明確拍攝到人夫以手指、陰莖性侵畫面，該影片係妻子為提告所準備，其證明力甚低。

法官審酌，人夫明知妻子是外籍配偶，在台灣無至親長輩可依靠，本應盡婚姻關係相互扶持，明知與妻子感情不睦，對方在台孤立無援且中文程度不佳，無法即時求助下，不顧其反對硬上，造成妻子難以抹滅傷痛，犯後還否認犯行、毫無悔意，審結依強制性交罪判人夫4年8月有期徒刑，本案還可上訴。

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