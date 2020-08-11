又是進口海鮮！　山東煙台產品外包裝「檢測陽性」...與大連有關

▲新型冠狀病毒疫情在全球持續延燒，山東煙台爆出進口海鮮產品外包裝病毒核酸檢測陽性反應。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸又出現與進口海鮮產品關聯的「新冠病毒核酸檢測呈陽性」警訊！據山東省煙台市官方今日通報，在對3家企業自大​​​​連口岸進口，同一外籍貨船的冷凍海鮮產品外包裝樣本進行檢測後發現，3份外包裝樣本均呈陽性，所幸涉疫產品除少量加工出口外，未流入市場。

煙台市疫情處置工作領導小組（指揮部）辦公室11日通報，8月9日，煙台經濟技術開發區在對冷鏈食品及從業人員摸排檢測中發現，有3家企業自大​​​​連口岸進口、同一外籍貨船的冷凍海鮮產品外包裝樣本，其新冠病毒核酸檢測結果疑似陽性。

此後，官方於8月10日進行在此查驗，3份外包裝樣本呈陽性。經核查，涉疫產品除少量加工出口外，其餘產品均儲存在冷庫中，未流入市場。

官方指出，第一時間對涉疫產品全部進行封存，對相關企業及週邊全部進行消殺，對追踪到的該批產品密切接觸者全部進行集中隔離和核酸檢測，結果均為陰性。

自6月、7月北京、遼寧大連相繼復發疫情，且都疑似與進口海鮮產品、市場有關後，大陸官方對於冷鏈物流的查驗格外重視，尤其此次案例與大連有關，為從大連口岸進口，再運送到山東的海鮮產品，因此煙台市官方也提醒，進口食品經營加工企業，應嚴格落實疫情防控各項措施，市民不必恐慌，注意做好個人防護。

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