母勸「大伯對我們好要多親近」　單親少女崩潰怒拒...揭痛苦不堪過往

▲少女從小被大伯抱到腿上猥褻，不滿母親還勸她要多和大伯親近。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北1名母親常勸女兒小玉(化名)，要和大伯多親近，因為「大伯照顧我們，對我們很好」，小玉隱忍多年，終於在去年受不了，向母親抗議，從小就常常被阿伯抱上大腿，讓他亂摸下體，長大後，阿伯更進一步把他叫進房裡猥褻，台北地檢署接連以對未滿16歲少女猥褻、利用權勢猥褻等罪起訴這名色大伯。

據了解，小玉從小就沒了父親，和哥哥姊姊們都靠母親扶養，逢年過節的時候，一家人會到大伯家或爺爺家聚會，大伯疑見小玉年幼可欺，會趁著小朋友都在客廳前方看電視的時候，把小玉叫到後面沙發，抱上自己的大腿，然後用抱枕等物品當掩護，在小玉的下體亂摸。

等到2017年間，小玉年紀年滿16歲了，大伯開始要求小玉到房間裡，趁獨處的時候，對小玉上下其手，小玉對大伯的行為無法接受，開始表達出對大伯的厭惡與不滿，2018年間，小玉母親察覺小玉對大伯有敵意，勸小玉「大伯照顧我們，對我們很好，要多親近」。

小玉決定告訴母親自己多年來遭遇，母親驚覺女兒受辱報警，台北地檢署2月間，先以阿伯在小玉16歲之前，至少犯下20次的猥褻行為，依對未滿16歲少女猥褻罪起訴阿伯；11日，檢察官再根據大伯自己供稱，2017年到2018年間，曾3度叫小玉到房間等事證，另外依3個利用權勢猥褻罪提起公訴。

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