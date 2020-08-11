　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母勸「大伯對我們好要多親近」　單親少女崩潰怒拒...揭痛苦不堪過往

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市曹姓男子去年4月間得知女同事曾墮胎，謊稱要去除嬰靈需與其發生性行為，5度性侵女同事得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女從小被大伯抱到腿上猥褻，不滿母親還勸她要多和大伯親近。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北1名母親常勸女兒小玉(化名)，要和大伯多親近，因為「大伯照顧我們，對我們很好」，小玉隱忍多年，終於在去年受不了，向母親抗議，從小就常常被阿伯抱上大腿，讓他亂摸下體，長大後，阿伯更進一步把他叫進房裡猥褻，台北地檢署接連以對未滿16歲少女猥褻、利用權勢猥褻等罪起訴這名色大伯。

據了解，小玉從小就沒了父親，和哥哥姊姊們都靠母親扶養，逢年過節的時候，一家人會到大伯家或爺爺家聚會，大伯疑見小玉年幼可欺，會趁著小朋友都在客廳前方看電視的時候，把小玉叫到後面沙發，抱上自己的大腿，然後用抱枕等物品當掩護，在小玉的下體亂摸。

等到2017年間，小玉年紀年滿16歲了，大伯開始要求小玉到房間裡，趁獨處的時候，對小玉上下其手，小玉對大伯的行為無法接受，開始表達出對大伯的厭惡與不滿，2018年間，小玉母親察覺小玉對大伯有敵意，勸小玉「大伯照顧我們，對我們很好，要多親近」。

小玉決定告訴母親自己多年來遭遇，母親驚覺女兒受辱報警，台北地檢署2月間，先以阿伯在小玉16歲之前，至少犯下20次的猥褻行為，依對未滿16歲少女猥褻罪起訴阿伯；11日，檢察官再根據大伯自己供稱，2017年到2018年間，曾3度叫小玉到房間等事證，另外依3個利用權勢猥褻罪提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

獨／首例偵查庭內「喝醉證清白」！200CC威士忌睡14hrs　檢實測認定他沒酒駕

涉性侵女客被踹下床...再對2女舔胸！按摩師竟辯「她也有摸我」

美吾華董座涉內線交易！「懷特痛寶」解盲前買自家股...擬制性獲利金額曝光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

北檢法警上班一半昏倒！家屬忍痛放棄搶救…摘下葉克膜

涉新藥解盲前偷買自家股票　美吾華董座李成家300萬交保「冤枉啊！」

快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷

快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內…警破窗拉人

快訊／台北保時捷失速自撞！駕駛無生命跡象…路人嚇傻報警

機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

好聰明！日本媽媽幫感冒娃清鼻 寶寶秒嘟嘴使出「鼻孔消失之術」

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

北檢法警上班一半昏倒！家屬忍痛放棄搶救…摘下葉克膜

涉新藥解盲前偷買自家股票　美吾華董座李成家300萬交保「冤枉啊！」

快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷

快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內…警破窗拉人

快訊／台北保時捷失速自撞！駕駛無生命跡象…路人嚇傻報警

機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

差5天到職1年！口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

「超強對流風暴」蹂躪美國中西部　50萬民眾斷電

印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

中職／統一獅花蓮5連戰　首場布雷克對決廖乙忠

手越祐也出書談12女星緋聞史！　爆柏木由紀「3男1女溫泉遊」…鞠躬道歉了

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

社會熱門新聞

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

床戰女下屬4年！出差征服5日本酒店

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

宜蘭大貨車與雙載機車相撞　釀父子一死一傷悲劇

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

北檢法警上班昏倒！家屬放棄搶救

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內

找辣妹「摸摸抓抓」　桃園男一次賺200

更多熱門

相關新聞

13歲男拐10歲女童　捅7刀棄屍灌木叢

13歲男拐10歲女童　捅7刀棄屍灌木叢

遼寧大連去年發生一起殘忍命案，一名13歲少年在路上偶遇一名認識的10歲女童，帶回家計劃性侵失敗後，竟然殘忍連捅7刀將人殺害，再棄屍在住家附近的灌木叢中。本案近來判決出爐，因為被告當時未達到法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任，判決結果引發爭議。

按摩師涉性侵女客被踹下床...再對2女舔胸！

按摩師涉性侵女客被踹下床...再對2女舔胸！

1歲兒在旁邊玩…她遭男客「3度強來」崩潰！

1歲兒在旁邊玩…她遭男客「3度強來」崩潰！

向妻求歡遭拒硬上「咬傷胸部」　桃園男下場曝

向妻求歡遭拒硬上「咬傷胸部」　桃園男下場曝

獨／富商遭控夜店下藥性侵　鑑定結果傻眼

獨／富商遭控夜店下藥性侵　鑑定結果傻眼

關鍵字：

少女單親家庭暴力妨害性自主未滿16歲利用權勢猥褻性侵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

車超重「搞壞機械車位」！衰哥買下層：誰賠

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面