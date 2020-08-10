　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爸爸跳水當場斷脖！　9歲兒冷靜以「超人神力」救起相差45公斤的他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子近來帶著一家五口前往海灘度假，然而跳水時沒注意到水深，脖子當場骨折整個人沉入水中，危及之時沒想到9歲兒子彷彿「超人上身」一般，居然獨自把體重相差45公斤的他給拉到岸上，成功救了他一命。

《美聯社》報導，男子約書亞(Joshua Williams)近來全家到聖羅薩郡(Santa Rosa)的奎特沃特海灘(Quietwater)遊玩時不慎發生意外。9歲男童阿薩伊(Asaih Williams)回憶，當時玩了一天太陽快下山，他提議和爸爸最後一次跳入水中再玩一下，沒想到對方一跳卻突然受傷，「我只記得他說脖子摔斷了，而且他很害怕」。

母親奧黛莉(Audrey Williams)表示，阿薩伊發現父親沒像往常那樣快速起身，便覺得事情不太對勁，結果看到對方頭部沉在水中朝著肚子、無法自己翻身，情急之下嬌小的他竟然發揮神力，獨自把體重比他重45公斤的對方給拉上岸。

奧黛莉表示，「丈夫後來在醫院告訴我，當時他一跳到水中，就發現自己脖子斷了」，幸好對方送醫進行手術後復原情況良好，醫生有信心很有可能以後不需要輪椅，目前仍在努力恢復手臂以及腿部的行動。

▼男子摔斷脖子差點溺斃，幸好9歲兒奮力救起。（圖／示意圖／視覺中國）

▲溺水,淹水,溺死,淹死,游泳。（圖／視覺中國）

►欸~妳過來一下！妳過來一下

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4歲女兒差點變巨鱷零食！　「最近距離0.9公尺」勇爸驚險救女

高速公路發現遺棄小貓！　好心收養卻出現「異常行為」...一查竟是美洲獅

堅持進病房見老伴最後一面　「只想握著她的手」深情男3周後染疫身亡

阿嬤強迫13歲乖孫「坐她大腿」學開車　失控狂踩油門撞倒5人！

腹痛7小時！醫驚見直腸塞「20公分硬木瓜」　他尷尬：不小心進去的

莫名想買25張同號彩券！　中獎「獎金翻25倍」幸運爸爽贏367萬元

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

疫苗學者打臉川普：美國研發疫苗　總統大選前「接種無望」

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

疫苗學者打臉川普：美國研發疫苗　總統大選前「接種無望」

實測14款口罩！N95口罩「擋飛沫」效果排第一　最差竟是這3款

研究證明「有助環境」！　非法野放河狸獲得英國「永久居留權」

噴出「5000公尺」濃厚火山灰　印尼西納彭火山爆發

義大利學生重返校園　老師們「鋸」開課桌椅做準備

趙立堅「強力抨擊」阿札爾訪台：敦促美方停止　遵守一中政策

印裔女科學家晨跑遭殺害　數百雙球鞋擺遺照旁悼念

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視爆衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

國際熱門新聞

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

「首爾火海」非傳說！北韓火砲1hr能致20萬人傷亡

2750噸硝酸銨沒全爆！否則貝魯特「會從地圖上消失」

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

iPhone 12價格搶先曝！　發表會時間、流程全揭露

她浮潛遇座頭鯨母子　慘遭「30噸巨大身軀衝撞」藤壺刮全身

國一生遭4同學霸凌　離奇腹痛亡

《金融》：美部長訪台「戰略轉移」藏隱憂

爸爸跳水斷脖　9歲兒超人神力救起他

公務員遺體被尋獲！救愛心島慘亡　市長被控殺人

新冠病毒在南韓驚傳「變種」！WHO也不知情

《紐時》爆川普夢想成為「總統山第5顆頭像」

更多熱門

相關新聞

PO不雅照到IG！美大學校長道歉停職

PO不雅照到IG！美大學校長道歉停職

美國天主教福音教派「自由大學」(Liberty University)校長法威爾(Jerry Falwell Jr.)近日遭無限期停職，原因是支持川普總統的他IG上PO出一張摟著年輕孕婦的照片，畫面中兩人都露出肚腩，且褲頭沒拉，雖然後來刪照道歉 ，但仍遭校方處分。

美國病例破500萬！全球確診數直逼2000萬

美國病例破500萬！全球確診數直逼2000萬

川普簽4行政命令　裴洛西斥違憲　

川普簽4行政命令　裴洛西斥違憲　

可望成「首位美國女副總統」！賀錦麗獲拜登支持

可望成「首位美國女副總統」！賀錦麗獲拜登支持

見老伴最後一面　深情男染疫身亡

見老伴最後一面　深情男染疫身亡

關鍵字：

溺水Joshua WilliamsAsaih Williams佛州Santa Rosa北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面