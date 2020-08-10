日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

▲日本打造的等比例可動鋼彈，已經宣告完工。（圖／翻攝自ガンダムチャンネルYouTube）



記者林彥臣／綜合報導

日本動畫中的機器人「鋼彈」，陪伴亞洲許多國家男性度過童年，更是亞洲男人們心目中的夢想。日本萬代南夢宮集團在橫濱「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」園區中，打造的18公尺高、25公噸重的可行走鋼彈，已經宣布正式完工。

▲鋼彈上頭儀式。（圖／翻攝自ガンダムチャンネルYouTube）



「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」的進度報告影片指出，在7月29日完成「上頭式」，也就是將鋼彈的頭部安裝在身體上，在安裝之前還先接受神道教的祝福儀式，之後才經由吊車懸吊將頭部接上。

▲上頭式還經過神道教的祝福儀式，可以說相當慎重。（圖／翻攝自ガンダムチャンネルYouTube）



等比例鋼彈共有24個可動部位，其中在身體部分有22個可動部位，並且朝向更多可動部位研究當中。

打造等比例可動鋼彈的計畫，從2014年開始實施，歷時6年終於完成，原本預定在今年夏天開幕的「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」園區，但是因為新冠肺炎疫情的影響，開幕的日期延期到10月，但是詳細的時間還沒公佈。

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