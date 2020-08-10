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長崎與廣島市長籲簽「禁核武條約」　安倍：不現實！

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▲▼日本首相安倍晉三出席在廣島市和平公園舉行的和平紀念儀式。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三拒絕簽署禁核條約。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

1945年，第二次世界大戰，美軍轟炸機分別在日本廣島以及長崎上空投擲原子彈，造成超過15萬人死亡。如今，在原爆發生75週年之際，廣島市市長松井一實與長崎市市長田上富久不約而同在紀念儀式上呼籲日本政府簽署聯合國於2017年通過但尚未生效的《禁止核武器條約》（英語：Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons）。不過，日本首相安倍晉三並未就禁核條約作出回應。

安倍晉三在廣島與長崎的紀念儀式中皆提起了「日本會為實現無核武世界而努力」，不過他對於是否簽署禁核條約避而不談。在長崎的儀式結束後，安倍晉三在記者會上強調不會加入禁核條約。《時代雜誌》指出，安倍晉三批判該條約是不現實的。他表示，截至目前為止，未有一個擁核國簽署該條約，支持該條約的非核國家數量也不多。

▲▼廣島原爆75週年紀念儀式 。（圖／達志影像／美聯社

▲廣島市長在原爆75週年紀念儀式上呼籲政府簽署禁止核武器條約。（圖／達志影像／美聯社）

安倍晉三曾多次拒絕簽署該條約。他重申，日本不應站在任何一邊，而是在擁核國家與無核國家之間建立橋樑、鼓勵對話以實現全面的核禁令。然而，有倖存者和和平主義者團體認為，日本實際上是支持美國等擁核國家的。《星島日報》引用日本外務省在官網的說法表示，該國政府認為，光靠一般的武器嚇阻像朝鮮這種暗示將使用核武的國家是有難度的。因此，在日美同盟下，讓美國持續擁有核武以保存阻嚇力有其必要性。

據日本政府厚生勞動省統計，截至2019年底，持有「被爆者健康手帳」（受難者健康手冊）的人數為13萬6千682人，比巔峰期減少了六成。受難者持續高齡化，平均年齡來到83.31歲，各地受難者團體也因人數過少相繼解散。這些受難者團體長期以來持續為推動日本加入《禁止核武器條約》而努力。

▲長崎原爆75周年紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲長崎市最近舉行原爆75週年紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

《禁止核武器條約》是聯合國在2017年提出的一項旨在使核武器非法化的國際條約。《共同社》報導，聯合國相關人士透露尼日利亞、愛爾蘭和紐埃3國，在廣島原子彈爆炸75周年之際，向聯合國交存全面禁止擁有和使用核武器的《禁止核武器條約》的批准書並已完成批准程序。目前批准該條約的國家和地區已增至43個。該條約生效需要50個國家和地區批准。然而，五大擁核國與日本等倚賴美國「核保護傘」（Nuclear Umbrella）的國家並未加入條約。

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