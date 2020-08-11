南韓開發3萬噸輕級航母　可搭載F-35B戰機

▲2017年美韓共同軍演期間，玄武-2系列彈道飛彈發射畫面。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

南韓國防部10日發表「2021至2025的國防中期計畫」，著重於增強軍隊情蒐能力和導彈探測與攔截能力，此外，還預計開發可搭載F-35B戰機的3萬噸輕級航母，2030年將合併航母與軍事偵察衛星以及新一代潛艇，形成南韓國安的中堅力量。

計畫指出，南韓軍費將在未來5年將大幅擴增至300.7兆韓幣（約7.5兆台幣），政府會逐年調升國防預算，2020年50兆預算額到了2024將會漲幅超過63兆，年均增幅高達6.1%！

具體提升的範圍包括導彈預警雷達、宙斯盾驅逐艦雷達、PAC-3型愛國者導彈和「鐵鷹-2」改良版導彈，嚴防面對朝鮮而來的威脅，加強導彈的攔截能力。

建構對於朝鮮半島在內的全境空中信號接收系統，再與「白頭」RC-800偵察機的情報偵察能力相配合，形成全天候的完美監控，並預估於2025前再使用軍事偵察衛星已極無人偵察機。

南韓總統文在寅7月23日也正式宣布，南韓成功式設新型彈道飛彈。新的彈道飛彈自2017年開始研發，被認為是戰術核級飛彈「玄武-4」，射程長達800公里，彈頭重量為2噸。

文在寅表示，「在國防競爭激烈的世界上，鑑於有需要發展民間產業和接洽國外訂單，有必要展開對南韓國防科技的宣傳工作。」