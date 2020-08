北韓「又洩了」！南韓水災31死...文在寅表遺憾　統一部灑錢「先救北韓」

1945年,第二次世界大戰,美軍轟炸機分別在日本廣島以及長崎上空投擲原子彈,造成超過15萬人死亡。如今,在原爆發生75週年之際,廣島市市長松井一實與長崎市市長田上富久不約而同在紀念儀式上呼籲日本政府簽署聯合國於2017年通過但尚未生效的《禁止核武器條約》(英語:Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)。不過,日本首相安倍晉三並未就禁核條約作出回應。