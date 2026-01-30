　
社會焦點

不爽前妻交男友！彈簧刀猛刺頸腹2人險喪命　家暴醋男下場曝

▲桃園市唐姓男子去年10月潛入前妻租屋處，持預藏彈簧刀朝男子猛刺頭頸腹部，前妻察覺又遭唐持刀攻擊胸腹等處，2人及時逃出求救始倖免於難。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市唐姓男子去年10月潛入前妻租屋處，持預藏彈簧刀朝男子猛刺頭頸腹部，前妻察覺又遭唐持刀攻擊胸腹等處，2人及時逃出求救始倖免於難。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市唐姓男子懷疑前妻離異後另結新歡，不顧前妻已申請保護令，多次潛入租屋處破壞其自小客車，甚至毆打前妻成傷。去年10月再度潛入租屋處發現疑似新歡在屋內，竟持預藏彈簧刀朝男子頭頸與腹部等處猛刺，前妻察覺後也遭唐持刀攻擊胸腹等處，2人及時逃出租屋處報警求救，經救護人員緊急送醫救治才逃過一死；桃園地檢署偵結依家暴之殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，30歲的唐姓男子與前妻共同育有2子，但2人相處不睦而離異，唐男自去年1月起多次潛入前妻租屋處對其騷擾，甚至破壞其自小客車輪胎、擋風玻璃與方向燈，前妻因此向法院申請保護令，法院明令唐男不得進入前妻租屋處25公尺，或對其在精神之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為。

不料，唐男仍於去年6月16日凌晨潛入租屋處，違反保護令徒手毆打前妻左臉，致使其受有左側顏面挫傷及撕裂傷、上唇挫擦瘀傷等傷害；期間，唐男多次違反保護令，以通訊軟體LINE傳送訊息恫嚇；騷擾前妻；同年10月14日上午9時許，未經前妻同意，再度潛入租屋處並蹲伏門外，見前妻袁姓友人從屋內開門，唐男頓時醋心大作，持預藏彈簧刀反覆猛刺其頭、頸、胸部及腹部等處，致使袁男左側胸部穿刺傷與血胸、左側胸壁、腹部、大腿與小腿撕裂傷等傷害。前妻聽聞袁男呼救聲，自臥室開門查看，唐男破壞臥室房門後持彈簧刀反覆猛刺前妻胸、腹部等處，致使受有左側創傷性氣血胸、胸壁及腹壁穿刺傷等傷害，經前妻及時逃出報警求救，經119救護人員緊急2人送醫急救才倖免於難。

唐男行兇後，於同日上午10時許至新北市永和警分局投案，員警受理投案時，已查出唐男涉嫌對前妻與袁姓男子行兇等犯行，與自首之要件不符，立即通知桃園警方處理。

桃檢調查時，被告唐男坦承於案發時地持彈簧刀傷害前妻與袁姓男子等行為，但否認有殺人之故意，辯稱本來就有前妻租屋處社區磁扣，毀損前妻自小客車部分已賠償，案發當天是為了要去看小孩才進入租屋處，沒有要殺告訴2人之故意，被警方逮捕後開庭時才想到保護令問題。

檢方查出，被告唐男多次前因家庭暴力行為，經桃園地院核發暫時保護令及通常保護令，被告主觀上應知悉保護令內容；令檢方檢視被告與前妻LINE通聯記錄，確認有故意騷擾等犯行。被告唐男辯稱「當天看到前妻在租屋處，覺得為何離婚沒多久，就有男人出現在其辛苦建立家庭，當下一時氣憤就拿刀攻擊」。

桃檢認為，被告多次違反保護令，先後於2025年6月15日對告訴人傷害行為，同年10月為本案之犯行，根據警方提供家庭暴力高危機案件列管暨執行概況表等佐證，顯見被告之家庭暴力行為未見改善，且造成傷害對告訴2人之身心影響甚鉅，偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

