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新冠病毒在南韓驚傳「變種」！連WHO也不知情...當局：暫不影響篩檢效力

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▲▼南韓防疫當局在海外感染者上，發現3起病毒變異。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓防疫當局在海外感染者上，發現3起病毒變異。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）爆發7個月以來，南韓境內每天還是新增數十起病例，其中還包括因教會而起的群聚感染案例。南韓防疫當局今（10）日表示，在從境外流入的新冠病毒中，發現3起病毒變種現象，且在世衛組織（WHO）登記的近8萬項病毒基因序列中，竟無國家報告此次發現的變異。

根據韓媒《紐西斯通訊社》（뉴시스），中央防疫對策本部長鄭銀敬（정은경）10日召開例行記者會表示，在776件新冠肺炎患者檢體（本土案例597件、海外入境案例179件）的核酸序列，發現海外入境者的檢體中，竟然在棘蛋白發現有3種變異，其中有2種來自巴基斯坦，另1種來自烏茲別克。

在來自巴基斯坦的案例中，依序在棘蛋白的第586、787個位置的胺基酸出現變異；而在來自烏茲別克的案例中，則是棘蛋白的第614個位置的胺基酸發生變異。

根據世衛組織經營的「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）5日的資料庫，共登記有78810項新冠病毒，然而上述的3種病毒變異，卻不在資料庫中，南韓防疫當局決定將在近日內向世衛組織報告。

鄭銀敬表示，3種變異的病毒皆是在境外旅客檢疫過程中測出，目前尚未在國內感染者中發現傳染現象，且就算病毒變異，也不影響篩檢效力與結果；不過對於病毒變異後是否會增強傳染力，則有待觀察。

據悉，截至10日0時為止（當地時間），南韓防疫當局10日上午10時共通報28例新增確診者，其中11例為海外感染，17例為境內感染。目前南韓共累計14626例確診、305例死亡，其中死者包括高齡90多歲的患者。

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