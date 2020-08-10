蝦皮擴大管制台製口罩上架資格　賣家須提出進貨證明

▲蝦皮購物即日起擴大管制全站台製口罩上架資格。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣近期新增多起新冠肺炎境外移入病例，再度掀起一波醫用口罩搶購潮，拍賣網站上也出現各種販售亂象，包括謊稱MIT口罩、哄抬口罩價格等，為遏止不法行為，目前網拍平台採取關鍵字審查、檢舉等機制防範之外，也更進一步嚴格要求賣家需有藥商資格或提出進貨證明才能上架。

即使本土未爆發大規模感染，但防疫持續中，民眾對於醫療口罩仍有一定需求，不料市面竟出現仿冒的「MIT口罩」，明明是中國製口罩，卻謊稱台製口罩，盜用常見的外盒款式及花色圖案，甚至還打上「國家隊」的名義販售欺騙消費者，更扯的是，還有買家留言好評「口罩通風1晚就不臭」，引起網友熱議。

▼▲謊稱台製口罩，標榜「支持國家隊」，卻連照片都懶得改。（圖／翻攝自噗浪）



另有賣家想趁機「發大財」，例如超搶手的中衛醫療口罩，特殊款被炒到一盒千元起跳；或是有店家用中國製口罩賣台製口罩價錢，從原本平均單片1塊拉高到5塊，相當於「賣1盒賺7盒」，胡亂哄抬口罩價格加上不實仿冒，都是充斥在拍賣網站的亂象。

對此，蝦皮購物表示，政府開放醫用口罩自由販售，平台即接獲用戶檢舉，有不肖賣家規避規範販售產地標示不實口罩，因此已於日前宣布「全站嚴格規範台製（MIT）口罩上架資格」並擴大管制，賣家不論販售醫用或非醫用口罩，只要是標榜台灣製口罩，若未提交產地證明則不得販售，以確保消費權益。另提醒賣家，販售醫用口罩「標示不實、哄抬價格、未具藥商資格」是不法的行為，同時也呼籲消費者，若發現任何有疑慮的商品，立即通報客服人員。

▲由於醫用口罩為醫療器材，露天拍賣在平台上說明賣家應具備藥商資格才能販售。（圖／翻攝自露天拍賣）

露天拍賣則是配合主管機關政策，要求賣家販售醫療級口罩需具備藥商資格，需持授權文件向所在地的地方政府衛生局申請備查，才能在平台上架販售。露天拍賣提到，「我們也會加強宣導並主動進行網站違規商品巡邏檢視，針對未遵守之商品將會立即下架處理，同時收到政府通報以及其他會員檢舉，露天也馬上確認處理，避免影響消費者健康。」