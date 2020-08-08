假MIT口罩熱銷！買家給5星「通風1晚就不臭」...藥師教「4步驟」辨真假

▲藥師指出，從包裝、名稱、廠商資訊及許可證字號就能輕鬆辨明正港的國家隊口罩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

一名熱心網友在噗浪分享，有不肖業者將中國製口罩換包裝後，偽裝為「MIT口罩」售出，不僅銷量超高，還有買家留言好評「口罩通風1晚就不臭」，讓他傻眼直呼「以為是買塑膠拖鞋？真的很荒謬」。藥師則提醒消費者，買口罩要確認包裝、名稱、廠商資訊及許可證字號等4件事，才不會買到仿冒口罩。

市面上出現仿冒的「MIT口罩」，還有網友分享，商店賣假台製口罩，買家還留言好評「口罩通風1晚就不臭」，以為是買塑膠拖鞋？真的很荒謬，而藥師也叮嚀，買口罩先確認4件事，包裝、名稱、廠商資訊及許可證字號不可少。

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▲謊稱台製口罩，標榜「支持國家隊」，卻連照片都懶得改。（圖／翻攝自噗浪）



原PO秀出多款山寨截圖，指出仿冒口罩銷量多達數萬的大有人在，甚至有店家銷量達18萬，價錢也從原本平均單片1塊，拉高到平均5塊，相當於「賣一盒賺7盒」，還有買家留下讓人哭笑不得的五星好評，滿意寫道「再次回購了，這次味道沒有那麼重了，只要打開袋子放一個晚上就沒味道了，材質也很好呦~謝謝賣家」，消息一出，引發網友熱議。

原PO出假MIT口罩常見的外盒款式、及花色圖案，表示若看到相同花色又標榜台製，建議買家們要謹慎購買，收到後一定要確認口罩外盒是否有製造商及地址，並確認資訊是否屬實。衛福部也公告，選購醫用口罩時，要確認醫療器材許可證字號，或可至醫療器材許可證資料庫查詢，才能讓自己更有保障。

▲買家讓人哭笑不得的五星好評。（圖／翻攝自噗浪）



原PO表示，他本意並非是否定中國製口罩，畢竟疫情前台灣本來就有其市場，「我想說的是，你賣中國製口罩應該老實標明產地，相信仍有消費者願意買單，但你不能謊稱是台灣製來欺騙消費者，甚至有賣家在商品圖上寫，支持國家隊，是要支持哪門子的國家隊？」

根據《TVBS》報導，藥師公會發言人黃彥儒提醒，民眾購買醫用口罩首先要觀察產品有沒有完整包裝，且包裝上需有完整產品名稱、廠商資訊以及許可證字號，最關鍵的是，無論是在網路或實體門市販售，口罩的包裝應要是完整的，以免買到來路不明的假貨。