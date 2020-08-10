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7天不洗頭大加分！蝦皮徵求「偷懶專員」躺著賺日薪1360元　網：我懶得應徵

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▲▼睡覺打鼾（圖／記者簡仲豪攝）

▲喜歡上班上課打瞌睡的人快去應徵。（示意圖／記者簡仲豪攝）

記者黃可昀／綜合報導

今（8/10）是國際懶人節，雖然大部分上班族還是得工作無法偷懶，但購物平台「蝦皮」開放一個轉職機會，不夠懶的人還沒資格應徵！查詢104人力銀行發現，蝦皮在6日開出一項職缺，積極徵求「偷懶專員」，工作內容是放空、睡覺、耍廢，而且日薪高達1360元。

▲▼蝦皮徵偷懶專員。（圖／翻攝自104人力銀行）

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▲蝦皮徵偷懶專員。（圖／翻攝自104人力銀行）

想應徵蝦皮「偷懶專員」必須具備4項條件，第一個就是精通睡覺、放空、不出門等等懶惰技能；第二個是經過親友認證的懶，或是慣性不洗頭達7天以上；第三個是常常謊稱自己生病而請假；第四個最好夢想就是躺著賺錢。

除了以上4個基本條件外，曾想過要發明自動洗澡機、懶得洗內衣褲所以反過來再穿一天、懶到沒有羞恥心的人都可以額外加分，「有嚴重拖延症者尤佳」。至於待遇方面，在公司好好發揮懶惰功力就能領到日薪1360元，也不須出差或是負擔管理責任，此職缺只開放1個名額，有意願者可主動投遞履歷。

這份徵才公告被分享到臉書粉專「平偉本色」引發討論，網友紛紛回應，「我連應徵都不要，展現我懶的決心」、「面試當天直接懶得去面試放面試官鴿子」、「被動收入了啦」、「我根本懶得應徵」。

此外，蝦皮官方也在臉書粉專PO文指出，「各位，躺著賺絕對不是夢！」今天敢向老闆請假的人，只要在留言處貼出對話紀錄或證明，就有資格抽一日薪水1360元。目前留言已經突破200則，其中大部分都是請病假或是特休假。

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