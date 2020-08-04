「簡體字」包裝露餡！MIT國家隊醫療口罩被仿冒　已在各通路上架

▲業者提醒民眾。（圖／翻攝自臉書／淨新科技股份有限公司）

記者崔子柔／綜合報導

本土確診近日有攀升現象，前總統陳建仁前天也提醒民眾要備妥3個月份的口罩，台灣國家隊醫療口罩工廠便連忙趕工生產，但高雄就有業者接獲反應，市面上出現仿冒的「簡體字」口罩，目前已經請網路警察協助調查源頭。

口罩國家隊上月26日在臉書官網發出3款口罩盒的對比，上2款皆為假貨，只有最下方的是正品，仿冒品盒面上淨新的「淨」少了一撇為簡體字，且只有正版的口罩底下有Made In Taiwan鋼印。

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根據《三立新聞》報導，凈新口罩工廠經理許哲銘表示，「現在又進階版了，凈新又縮寫兩撇，這次出現的是三撇，它是買正版盒子用掃描的」。

▲業者點出正、仿品差異性。（圖／翻攝自臉書／淨新科技股份有限公司）

進一步觀察正、仿品的口罩盒也有其他地方可看出差異，仿的字體是黑色，正品則是藍色，底部的MIT兩邊顏色也不同，最旁邊的紅十字正品下方顏色比較深。

因不肖業者是將口罩上的圖案掃描後再印刷，顏色已經不同，只好用黑色簽字筆描繪黑邊，正品是綠色的半弧形。仿品細菌圖案是黑色的，正品為綠色，旁邊的圈圈則是空心。

許哲銘表示，「仿冒價格會比以往還會低廉許多，譬如說100元到250元都有，目前市場一盒大概250到400多元，口罩上呈現出相對劣質，沒有MIT鋼印。」

目前網路警察已經介入調查，要揪出假口罩的製造源頭，避免消費者買到仿品增加被感染的風險。