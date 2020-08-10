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疫情加溫　台東縣府：10日起搭熱氣球強制戴口罩

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▲搭乘熱氣球強制佩戴口罩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲搭乘熱氣球強制佩戴口罩。（圖／記者楊漢聲翻攝

記者楊漢聲／台東報導

有鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延且有加溫趨勢，且中央流行疫情指揮中心宣布8大類場所應佩戴口罩。針對中央的最新規定，台東縣政府表示，10日起搭乘熱氣球繫留體驗與自由飛的民眾需強制全程戴口罩，不戴就拒絕購票與搭乘，活動現場也持續勸導參與觀賞熱氣球嘉年華活動民眾戴口罩，並呼籲民眾配合相關防疫措施。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年臺灣熱氣球嘉年華活動從7月11日啟動至今，已吸客逾60萬人次，這次台灣國際熱氣球嘉年華雖受疫情影響延期，但是面對活動各項防疫措施仍採嚴管原則，除熱氣球繫留體驗購票登記落實實名(聯)制之外，針對國外飛行員也依規定執行居家檢疫隔離14天及自費篩檢為參與民眾的健康安全把關。

配合中央政策，縣府自10日起要求包括進入熱氣球繫留搭乘區均需量測額(體)溫及雙手消毒、強制全程戴口罩，不戴就拒絕購票與搭乘、造型球展區也不再開放民眾進入拍照外，更加強一線服務人員執勤前量測額溫，執勤時全程配戴口罩等相關防疫措施，而鹿野高台活動場地也將繼續維持定期消毒清潔，並持續關注疫情變化，以滾動式調整防疫措施，積極配合中央防疫政策及通報程序。

交觀處指出，強制配戴口罩實施的首日，清晨鹿野高台有近萬遊客，雖然部分遊客仍未戴口罩，但願意配合遵守戶外1公尺社交距離規範，至於參與搭乘熱氣球繫留、自由飛行的遊客，則都依規定全程戴口罩，也非常開心表示，為了自已及別人健康，並開心搭乘樂意配自戴口罩。

鹿野高台等雖屬戶外開放空間，空氣流動性佳，非單一封閉式場域，但台東縣政府將持續關注疫情變化，並特別提醒參與活動的民眾須遵守戶外1公尺社交距離規範，若無法保持安全社交距離則應配戴口罩，建議民眾進入會場均應儘量戴口罩之外，並養成勤洗手、注意咳嗽禮節等衛生習慣，身體不適請在家休息觀看線上直播，做好自主健康管理，為自己及他人的健康安全做好把關。

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▲搭乘熱氣球強制佩戴口罩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲搭乘熱氣球強制佩戴口罩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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