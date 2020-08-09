新冠病毒「日本境內變種擴散」　專家曝基因序列：早在6月就已經不對勁！

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情至今延燒7個多月，確診人數仍持續飆升，上周印度更是躍上全球第三重疫國，目前累計至208萬餘人確診；而第一名的美國目前則累計至499萬餘人確診，面對病毒擴散迅速，專家早先判定其變異性相當高，如今正在醞釀「爆發」的日本，也傳出專家發現，早在6月日本境內擴散的就是「變異後的新冠病毒」。

▲專家認為，目前在日本擴散的病毒，已經為新變異的新冠病毒。（圖／路透）

綜合外媒報導，日本國立感染症研究所最新研究指出，6月之後日本疫情升溫，每日以「煲湯式」的緩慢增加確診，而該新冠病毒已經式變異後、具有新型基因序列的病毒；今年3月份日本疫情一度達到高峰，主要是因為歐洲的基因序列病毒導致，5月份趨於平緩，但6月份開始東京出現大量確診，研判為新變異的新冠病毒。

截至9日上午，日本全境內累計確診達到47405人，死亡病例1043人，其中以東京都最為嚴重，確診人數占了15536人。有別於歐美國家，「高齡者」為較高風險族群，日本確診者多落在20～30歲左右，專家也推測，是因為多暴露在公共場合，包括搭車、上班、聚會等。

除東京都以外，日本沖繩感染率則為日本最高，其中原因包括來自於縣外，感染途徑相當負責，且中度、重度患者增加，日前雖自行宣布進入緊急狀態，但也未趨緩，如今部分地區則已經宣布封鎖海域。

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