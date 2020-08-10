「真朋友、真進展！」簽醫衛MOU　美在台協會處長讚台灣有「良善能量」

▲美國在臺協會酈英傑處長。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今（10）日下午3時與衛福部長陳時中簽訂合作備忘錄，開場由外交部臺灣美國事務委員會楊珍妮主任委員與美國在臺協會酈英傑處長率先致詞。酈英傑強調，台灣一直是國際上的可靠夥伴，以及良善能量，簽署備忘錄是「真朋友、真進展」，未來不僅能加強台美合作，也有望造福全世界。

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記者會由楊珍妮主委開場，她先歡迎阿札爾部長遠道來訪，也表示自己非常榮幸，能與各位齊聚一堂。隨後話鋒一轉提到，2020年是極具挑戰的一年，全球因應武漢肺炎，陷入公共衛生與經濟衰退的雙重挑戰，但與此同時，台美情誼持續升溫，在3月疫情爆發之初，就簽署疫苗、藥物等合作案，外交部也舉辦近30場視訊會議，並捐贈1200萬台灣製優質口罩，展現「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」。

▲外交部臺灣美國事務委員會楊珍妮主任委員。（圖／攝影中心攝）

楊珍妮另提到，阿扎爾部長連續3年在WHA上公開支持台灣以觀察員身份入會，如今更公開支持台灣旅行法來台訪問，期望在簽署合作備忘錄後，將在更廣泛領域深化彼此連結，期盼台美繼續拓展深入合作，共同強健人類安全與福祉。

酈英傑隨後在致詞上提到，阿札爾部長是美國40年來最高層級的訪台官員，該項合作意義非凡，美台衛生議題合作淵遠流長，很多台灣衛生官員都是在美國留學，2003年SARS風暴也給予很多幫助，此次疫情爆發後，台美也多次透過線上會議討論防疫工作。

酈英傑提到，台灣有許多防疫經驗能與世界分享，台灣模式幫助台灣成功，也捐贈防護裝備給其他國家，這是奠基在透明、包容、法治等共享民主價值上。他強調，台灣一直展現自己是可靠夥伴，以及良善能量，此次合作備忘錄的簽署是「真朋友、真進展」，未來台美合作，不僅能造福美國與台灣，也能一併造福全世界。

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