台灣被排除「疫苗戰略圈」有國安問題！詹長權喊話：美國應協助我國加入

▲美國衛生部長阿札爾與台灣簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」，台大公衛教授詹長權也喊話，美國應協助台灣加入「疫苗戰略圈」。（圖／疾管署提供）

記者林育綾／台北報導

美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）訪台，今（10）在中央流行疫情指揮中心與台灣衛福部部長陳時中簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」，對此台大公衛學院教授詹長權也喊話，目前台灣仍然不在國際疫苗投資的戰略圈當中，若美國真要幫台灣，應該把我國加入圈圈中，因為台灣有資金也有能力，能與美國一起協助全球，「不是等他們取得後，剩下才給，這樣絕對不足」，若年底前甚至明年中前台灣還未加入很危險，這是目前很大的挑戰。

詹長權接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，「疫苗研發」是目前到年底前，對全世界防疫工作來說「最重要的一件事」，全球各國都在佈局屆時要拿到疫苗，而目前國際上進入第三期「人體實驗」的疫苗大約有6支，台灣的進度仍在動物實驗，要走到人體實驗還很漫長，因此到年底之前，台灣不可能有本土生產的疫苗，全世界也不可能有哪個國家有本土生產的疫苗，這件事需要透過國際合作來結盟研發。

請繼續往下閱讀...

▲台大公衛所教授詹長權認為，台灣不在疫苗投資的戰略圈裡，會是很大的挑戰。（圖／記者李毓康攝）

他說明，雖然現在尚未確定疫苗有沒有功效，但全世界有很多國家都開始加入投資和生產，如果生產出來，投資的國家可以按投資比例取得，其餘再分配到國際上其他需要的國家，但詹長權點明「台灣就不在圈圈裡，這是很大的挑戰」，他擔心若年底前甚至明年年中之前，台灣都還沒取得地位，會很危險，就像沒有好的武器來捍衛我們的國家安全一樣。

詹長權認為，美國是投資疫苗戰略圈當中最主要的國家，如果真的想協助台灣、與台灣合作，應設法協助台灣加進去。他強調，如果美國有把台灣當成世界上的另一個國家，當作夥伴國家，就該讓我國加入，因為台灣也有資金和能力，可以成為跟美國合作的對象，去協助全世界。

對於美國表示，目前已投入20億資金做後續研發「屆時會優先給國內，之後會以公平的方式提供給國際社會」，詹長權說「不是等他們取得後剩下才給，這樣絕對不足」，更提到我國有個大挑戰是跟中國的關係，「如今中國也有發展疫苗，若到時他們有疫苗，美國沒思考如何讓台灣能快速取得，這會成為一個戰略問題。」

至於阿札爾在今日記者會上提到，美國有呼籲讓台灣恢復「世界衛生組織（WHO）」觀察員的地位，但被中國阻止，美國未來也不排除退出WHO、找尋其他合作，屆時也會問台灣意願，但這可能還需要一段時間。

對此，詹長權也表示，我們本來有有權利加入所有國際組織，特別是跟衛生相關的組織，但因為「非專業因素」排除我們，無論是既有的組織，或未來有任何新組織，台灣都不能放棄，既有的WHO也要持續爭取加入，這對台灣是好的。

▲台灣被排除「疫苗戰略圈」有國安問題！詹長權喊話：美國應讓我們加入。（圖／翻攝自詹長權臉書）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來