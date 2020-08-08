赴港台女染疫「曾搭大眾交通工具」35名接觸者採檢　莊人祥：持續匡列人數

記者洪巧藍／台北報導

一名台灣女性入境香港遭到確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（8）日表示，個案是居住北部的50多歲本國籍女性，經過手機調查其在台行動軌跡，初步匡列35名接觸者需接受採檢，現在還持續調查中，匡列人數可能再增加。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

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香港衛生單位公布有一名確診病例從台灣入境香港，初步定調為本土感染個案。指揮中心公布此為居住北部的50多歲本國籍女性，27日入境香港，當天採檢陰性，後來進行居家檢疫卻一度逃離檢疫場所，8月2日再次採檢、4日告知陽性，香港暫列為香港本土病例。

莊人祥昨說，初步調查該名女性在台灣期間沒有就醫紀錄，然而疫調過程個案說詞反覆，得進一步調查手機紀錄分析足跡，處理上較為棘手。今日則表示，已經調查到相關足跡，已經匡列35名接觸者需採檢，不過，接觸者可能還會再增加。

莊人祥說明，該名女性自述有搭乘交通工具，但時間軸不記得，還需進一步確認，另也要瞭解有無配戴口罩。不過莊人祥也強調，該名女性是在港確診住院之後才有症狀出現，時間在8月4日之後，以新冠肺炎發病前2日較具有傳染力特性評估，她的發病對台灣無影響，現在的調查主要是針對感染來源。

有專家提及該名個案在台灣時間待得比較多，莊人祥分析，香港和台灣疫情狀況不一樣，香港疫情密度較大，「你要我選我會選在香港感染機率比較高」。