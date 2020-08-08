快訊／趙正宇羈押禁見！雙手上銬走上囚車　北院曝光「羈押理由」

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

國會集體立委收賄醜聞持續延燒，桃園市無黨籍立委趙正宇遭到高院撤保，今（8日）下午台北地院開庭再審，裁定趙羈押禁見，成了繼蘇震清、廖國棟、陳超明後第4位收押立委。稍早下午3時20分，趙正宇雙手上銬，在法警的戒護下走上囚車，面對記者提問不發一語，快步上車後移送往台北看守所。

台北地院指出，趙正宇涉犯不違背職務行為收受賄絡罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且所涉收賄金額極鉅，若將來因該罪起訴、判刑，則量刑非輕，基於人性畏罪心理，難謂全無選擇逃亡以免身陷囹圄之可能，是其逃匿以規避偵查、審判程序進行及刑罰執行之可能性甚高；且趙位居要職，具有深厚人脈，名下更有多筆房產，曾自陳仲介不動產買賣收取傭金數百萬元，勘認資力甚豐，有逃亡動機、亦有逃亡能力，有相當理由認有逃亡之虞。

北院表示，趙正宇涉犯上開重罪，常伴隨高度湮滅、偽造、變造證據或勾共犯或證人之可能性，又貪污案件具高度隱蔽性，共犯及相關證人之陳述影響偵查成敗甚鉅，且共犯間本有互為維護、相互勾串之高度誘因，本件被告就其家中遭扣之高額現金無法清楚陳述來源，復對照其辦公室主任林家騏關於收受款項部分供述不一，均與常情不符，無法排除林因職務或其他利害關係而袒護趙之可能。

綜上考量，北院認為趙正宇所涉犯罪危害國家法治秩序甚鉅，審酌目前偵辦進度、犯罪規模、參與人數、犯罪金額、以及本案情節，經斟酌比例原則，認為具保或限制住居手段無法防免趙正宇逃亡、或串供、滅證之可能，故無法替代羈押處分，且為避免趙藉由與他人接見、通信機會勾串，並有禁見之必要，因此裁定趙羈押，並禁見接見、通信。

▲立委趙正宇收押移送台北看守所。（圖／記者宋良義攝）