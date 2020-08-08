6旬夫妻菲返台確診「目前皆輕症」　9名同班機旅客列居家隔離

記者嚴云岑／台北報導

一對60多歲夫妻自菲律賓返台確診新冠肺炎，已收治醫院隔離治療中。指揮中心發言人莊人祥表示，目前2人都是輕症，但還需觀察過幾天是否會轉為重症，衛生單位已掌握14名接觸者，其中9人為同班機前後兩排旅客，下午記者會中，飛機座位圖也曝光。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／疾管署提供）

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國內新冠肺炎累積479例確診，今（8）日新增2名個案中，案478於7月23日出現發燒、全身痠痛及流鼻水等症狀，案479於8月3日出現喉嚨癢及咳嗽等症狀，兩人皆曾自行服藥後症狀緩解，未曾於國外就醫。

▲案478、479班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，兩人於8月6日一同自菲律賓搭機返台，入境時均主動告知曾有疑似症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握接觸者共14人，其中9人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另同班機機組員5人均有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計83,117例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含82,037例排除)，其中479例確診，分別為387例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另1例待釐清。