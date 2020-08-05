「長照Uber」上路！推出隱藏版66折優惠　預約叫車一指搞定

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▲▼ 新北市政府推出「長照交通接送的創新服務」。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲ 新北市政府推出「長照交通接送的創新服務」。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

近年來長照議題備受關注，政府也陸續規劃相關措施，而新北市就推出了長照交通接送的創新服務，政府不但改革以往的特約制度、擴大服務面之外，更與衛生局、學界合作創新費率計算。民眾只要透過「新北市長照交通接送服務平台」網頁叫車，有如「長照Uber」的概念，也將帶來更多的便利性。

新北市市長侯友宜提到，為了解決民眾復健叫不到車、長照交通接送的問題，衛生局特別邀請交通專家一同研究，並與逢甲大學「服務創新與行動設計中心」合作，共同分析討論出最適合新北市的長照交通需求。

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新北市65歲以上的民眾超過59萬人，而長照人口推估有12萬人，交通專家提出，新北市至少需要200 輛長照專車，且以1.2的計程車費率計算，這樣才能兼顧車隊營運成本跟民眾的需求。而逢甲大學團隊則是模擬分析與營收推估後，擬定出「長照專車」的條件及服務量能。

▲▼新北市結合產官學攜手合作首創「長照交通接送服務平台系統」。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲新北市結合產官學攜手合作首創「長照交通接送服務平台系統」。（圖／翻攝自新北市政府官網）

政府除了創新費率以外，也擴大特約對象，引入中央獎補助並鼓勵業者設置長照專車，通過審核後，每台每一年將補助94萬元，其中還包含全球衛星定位系統（GPS）的費用。新北市政府截至7月已有164輛長照專車，預計今年要達成200輛專車的目標。

衛生局也和業者推出「新北市長照交通整合服務平台」，民眾可自行上網預約叫車、查詢服務時間、服務趟次和補助費用剩餘額度。平台更導入了使用者評價機制，讓車隊間有良性的競爭，也讓它成為全國智慧長照交通服務的新典範。

長照交通平台也跟上共享經濟的潮流，推出「共乘」的獨特功能，交通業者會選擇相近時間、地點的使用者，進行媒合共乘，只要使用者都同意共乘，雙方的車資就可享有66 折優惠，這樣除了可以減輕民眾負擔，也能提升車輛使用效率。

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